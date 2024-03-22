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Пятница 22 марта

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Виктория Боня рассказала об угрозах со стороны бывшего жениха

Виктория Боня рассказала об угрозах со стороны бывшего жениха

Блогер рассказала, что получила болезненный опыт в прошлых отношениях.

Знаменитая телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, что боится своего бывшего возлюбленного. Имя ухажера она не уточнила, но заявила, что получила в этих отношениях болезненный опыт. Звезда рассказала, что она рассталась с мужчиной, но он не смог смириться с тем, что потерял красотку. После этого он стал ей угрожать. 

"Говорил: «Я тебя убью! Кислотой оболью! СПИДом заражу!» Что он только не говорил", – вспомнила знаменитость. 

В какой-то момент Виктория просто-напросто устала бояться и заявила ему "Давай!", показывая всем видом, что он ей не страшен. После этого мужчина оставил девушку в покое. Однако эту ситуацию теледива вспоминает с содроганием. Ведь  почти девять месяцев она не могла ни есть, ни спать в ожидании того, что бывший исполнит одно из своих обещаний. 

Впрочем, после откровений Бони в Сети уже поползли разговоры о том, что угрожать селебрити мог Руслан Гасанов. Однако как известно, с бизнесменом Виктория рассталась совсем недавно и, как заявляют оба, без скандалов и упреков. 

К слову, о причинах разлада в отношениях ни Виктория, ни Руслан не рассказывали. А сама Боня лишь намекнула, что она была инициатором разрыва. Знаменитость заявила, что в данный момент жизни им лучше быть порознь, и отметила, что причины их расставания нетипичные, как у всех пар.

Ранее Виктория Боня призналась, что завидует Ольге Бузовой. 

22 марта 2024, 14:27
Виктория Боня. Фото: соцсети/@victoriabonya
Редакция
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