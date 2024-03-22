Виктория Боня рассказала об угрозах со стороны бывшего жениха

Знаменитая телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, что боится своего бывшего возлюбленного. Имя ухажера она не уточнила, но заявила, что получила в этих отношениях болезненный опыт. Звезда рассказала, что она рассталась с мужчиной, но он не смог смириться с тем, что потерял красотку. После этого он стал ей угрожать.

"Говорил: «Я тебя убью! Кислотой оболью! СПИДом заражу!» Что он только не говорил", – вспомнила знаменитость.

В какой-то момент Виктория просто-напросто устала бояться и заявила ему "Давай!", показывая всем видом, что он ей не страшен. После этого мужчина оставил девушку в покое. Однако эту ситуацию теледива вспоминает с содроганием. Ведь почти девять месяцев она не могла ни есть, ни спать в ожидании того, что бывший исполнит одно из своих обещаний.

Впрочем, после откровений Бони в Сети уже поползли разговоры о том, что угрожать селебрити мог Руслан Гасанов. Однако как известно, с бизнесменом Виктория рассталась совсем недавно и, как заявляют оба, без скандалов и упреков.

К слову, о причинах разлада в отношениях ни Виктория, ни Руслан не рассказывали. А сама Боня лишь намекнула, что она была инициатором разрыва. Знаменитость заявила, что в данный момент жизни им лучше быть порознь, и отметила, что причины их расставания нетипичные, как у всех пар.

Ранее Виктория Боня призналась, что завидует Ольге Бузовой.