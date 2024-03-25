Бочкарева показала плоский живот после липосакции у Хайдарова

Наталья Бочкарева, известная актриса сериала "Счастливы вместе", в преддверии Нового года решила сделать себе подарок, обратившись к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову. Она выразила удовлетворение результатами их сотрудничества, что подтверждает ее недавний пост в популярной социальной сети. В своей публикации 43-летняя артистка поделилась селфи в зеркале с хирургом, продемонстрировав свой идеально плоский живот. Знаменитость написала: "Девочки, результат просто огонь!".

Хайдаров отметил, что Бочкарева была не только приятным пациентом, но и показала удивительно быстрое восстановление после процедур. Среди выполненных операций были брахиопластика, липосакция и увеличение ягодиц. Актриса уже делилась результатами с поклонниками, но подробности ранее не раскрывала.





Теперь Наталья размышляет о еще одной пластической операции – маммопластике. Однако специалист считает, что артистке стоит повременить с этим.

Ранее Наталья Бочкарева сообщала, что избавилась от значительного количества лишних килограммов самостоятельно - после третьих родов актриса активно занималась спортом и придерживалась правильного питания. Но пластическая операция, очевидно, довела желаемую фигуру до идеала. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".