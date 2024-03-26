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Как королевская семья адаптируется к новостям о раке у Кейт Миддлтон и Карла III

Как королевская семья адаптируется к новостям о раке у Кейт Миддлтон и Карла III

Как изменилось расписание королевской семьи после известия о раке у Кейт Миддлтон.

В последние недели в интернете активно обсуждалось состояние здоровья и местонахождение Кейт Миддлтон. В пятницу принцесса Уэльская лично сообщила в видеообращении, что проходит лечение от рака. Сейчас ее главная цель – полностью выздороветь при поддержке семьи.

Бывшая пресс-секретарь покойной королевы Елизаветы, Алиса Андерсон, поделилась, что Кейт обладает внутренней силой, поддержкой со стороны мужа и своей выдающейся семьи, что позволяет ей сосредоточиться на важном – на своем выздоровлении.

В своем обращении Кейт отметила, что наличие рядом супруга, принца Уильяма, является для нее большим утешением и поддержкой. Также важную роль в выборе времени для сообщения сыграли их трое детей – принц Джордж, 10 лет, принцесса Шарлотта, 8 лет, и принц Луи, 5 лет. Нужно быть донести до наследников столь непростую новость.


По словам Андерсон, следующие несколько недель семья проведет вместе во время школьных каникул детей, пропустит традиционное посещение пасхальной службы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Как только дети вернутся в школу, принц Уильям, скорее всего, возобновит выполнение своих обязанностей. В то время как Кейт Миддлтон будет в основном держаться подальше от публичных мероприятий во время лечения, но возможно ее появление на некоторых событиях по мере улучшения состояния.

Пока король Карл III находится вне публичного поля зрения из-за лечения от рака, другие члены королевской семьи продолжат представлять монархию. Королева Камилла поддерживает активный график с момента объявления новостей о болезни своего мужа, а также принцесса Анна, принц Эдвард и Софи, герцогиня Эдинбургская продолжают свою королевскую деятельность.

Близкие Кейт Миддлтон выражают надежду, что когда она будет готова вернуться, то станет сильнее, чем когда-либо. Андерсон отметила, что на данный момент королевская семья выглядит уязвимой, что позволит людям еще больше осознать, что они такие же люди со своими слабостями. Ожидается, что после полного выздоровления Кейт вернется к своим обязанностям с еще большим энтузиазмом.

26 марта 2024, 18:30
Кейт Миддлтон. Фото: YouTube / @princeandprincessofwales
Дмитрий Алексеев
People✓ Надежный источник

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