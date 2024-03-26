Как королевская семья адаптируется к новостям о раке у Кейт Миддлтон и Карла III

В последние недели в интернете активно обсуждалось состояние здоровья и местонахождение Кейт Миддлтон. В пятницу принцесса Уэльская лично сообщила в видеообращении, что проходит лечение от рака. Сейчас ее главная цель – полностью выздороветь при поддержке семьи.

Бывшая пресс-секретарь покойной королевы Елизаветы, Алиса Андерсон, поделилась, что Кейт обладает внутренней силой, поддержкой со стороны мужа и своей выдающейся семьи, что позволяет ей сосредоточиться на важном – на своем выздоровлении.

В своем обращении Кейт отметила, что наличие рядом супруга, принца Уильяма, является для нее большим утешением и поддержкой. Также важную роль в выборе времени для сообщения сыграли их трое детей – принц Джордж, 10 лет, принцесса Шарлотта, 8 лет, и принц Луи, 5 лет. Нужно быть донести до наследников столь непростую новость.