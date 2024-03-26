Карпович рассказала, почему не ответила на звонок отца перед его смертью

38-летняя актриса Мирослава Карпович в недавнем интервью для журнала "Здоровье" поделилась своими переживаниями о потере отца, который скончался несколько лет назад от серьезного заболевания. Знаменитость рассказала о сложностях в отношениях с родителями, которые, по ее мнению, являются частью жизненного пути каждого человека. Артистка выразила убеждение, что ошибки и испытания необходимы для формирования личности.

Карпович призналась, что выросла вместе с молодыми родителями, и их общий путь был наполнен как трудностями, так и мудростью. Звезда сериала "Папины дочки" подчеркнула важность возможности разрешить все неразрешенные и волнующие вопросы до смерти близкого человека, поделившись, что ей повезло провести последние моменты с отцом в общении, воспоминаниях и признаниях в любви.

Однако последний звонок от отца актриса пропустила из-за усталости после гастролей. Узнав о его смерти, Мирослава Карпович осознала ценность каждого момента, который она провела вместе с близкими людьми. "Накануне ухода папа звонил. Я была на гастролях, еле стояла на ногах и, к сожалению, не сняла трубку", – призналась артистка. Она призвала всех ценить общение и любовь, подчеркнув, что жизнь состоит из мгновений, которые заставляют нас трепетать.