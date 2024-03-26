Режиссер Баранов дал понять, что Кологривый все еще может сыграть Жириновского

Александр Баранов, режиссер будущего фильма о российском политике Владимире Жириновском, опроверг слухи о том, что Никита Кологривый был исключен из списка кандидатов на главную роль после инцидента в новосибирском баре. По словам Баранова, на самом деле кастинг для выбора актера на роль покойного основателя ЛДПР еще даже не начинался. Кологривый, известный по своей роли в "Слове пацана", до сих пор остается в числе потенциальных кандидатов.

Баранов подчеркнул, что важнейшим критерием при выборе актера будет его способность передать характер и манеры Жириновского. "Если он придет на кастинг и покажет себя с лучшей стороны, мы увидим, стоит ли его рассматривать для этой роли", – отметил режиссер. Он также прокомментировал произошедший инцидент с Кологривым словами: "С кем не бывает", добавив, что некоторым людям стоит избегать алкоголя из-за негативного влияния на поведение.

В связи с недавним трагическим событием в "Крокус Сити Холл", пресс-служба ЛДПР заявила, что сейчас не время для обсуждения потенциальной кандидатуры Кологривого на роль Жириновского. В этот период партия, как и весь российский народ, скорбит, и вопросы кастинга отходят на второй план.

Напомним, что Никита Кологривый был задержан и помещен под арест на семь суток после инцидента в одном из баров Новосибирска.