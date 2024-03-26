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Вторник 26 марта

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Кравец после теракта в "Крокусе" критикует группу "Пикник" за новые концерты

Кравец после теракта в

Певица считает, что еще не время для концертов. Страна пока скорбит после теракта в "Крокусе".

27 марта в БКЗ "Октябрьский" (Санкт-Петербург) группа "Пикник" планирует дать концерты. Все билеты проданы. Но актриса и певица Алена Кравец сомневается в уместности этого выступления сейчас – после теракта в "Крокусе", который произошел в минувшую пятницу.

"Сегодня по всей стране массово переносятся или отменяются концерты, – говорит Алена в беседе с женским журналом "Клео.ру". – В Свердловской области, например, их не будет до мая. На мой взгляд, это правильно. Ведь люди напуганы, ошеломлены, и им сейчас не до концертов и развлечений".

По мнению Кравец, группе "Пикник", перед выступлением которой в столичном "Крокусе" разыгралась кровавая драма, сейчас стоило бы уйти в тень. "Слишком тяжелые ассоциации сегодня вызывает этот рок-коллектив и его песни, – пояснила Кравец. – И петь сегодня – это все равно что устраивать веселье на кладбище в дни всеобщей скорби".

Кравец напоминает, что по заявлению ФСБ в стране сохраняется высокий уровень террористической опасности. "Никто не знает, где рванет дальше, – вздыхает Алена. – Никто не застрахован. И готовы ли музыканты "Пикника" брать на себя ответственность за почти четыре тысячи человек, который придут в "Октябрьский"? Хотя меня удивляют и люди, которые, несмотря ни на что, купили билеты и собираются идти петь хором: Ничего, ничего не бойся, Ни огня, ни звенящую тень, Утром кровью своей умойся…"

26 марта 2024, 18:54
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

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