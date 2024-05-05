Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху

Анна Семенович предложила уникальный рецепт кулича на Пасху, который не только радует вкусом, но и является безвредным для здоровья. В основе рецепта лежат натуральные ингредиенты, такие как ржаная мука грубого помола и творог, которые делают выпечку более питательной и менее калорийной.

Для приготовления этого кулича потребуются следующие компоненты: 150 граммов ржаной муки, два яйца, 200 граммов творога, одна столовая ложка меда, чайная ложка соды, чайная ложка лимонного сока, половина чайной ложки ванильного экстракта. Для добавления аромата и текстуры в тесто включены сухофрукты и орехи.

Сначала следует соединить в одной емкости муку, яйца, творог, мед, соду, лимонный сок и ванильный экстракт. Эту смесь нужно тщательно перемешать, после чего добавить сухофрукты и орехи. Полученное тесто выкладывается в форму, предварительно смазанную маслом, и отправляется выпекаться при температуре 160 градусов на протяжении одного часа.

Пока кулич находится в духовке, можно приготовить крем. Для этого смешиваются 100 мл натурального йогурта и чайная ложка желатина. При желании в крем можно добавить немного меда для сладости. Готовый кулич после остывания покрывается этим кремом и украшается орехами и сухофруктами.

Таким образом, Анна Семенович представляет альтернативный способ наслаждения угощениями на Пасху, сохраняя при этом заботу о здоровье и фигуре.