Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху

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Воскресенье 5 мая

06:09Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху 00:40Как приготовить сливочный кулич: пошаговый рецепт для пасхального стола 18:15Проблемы со здоровьем: к Иде Галич приехала скорая помощь 14:27Гороскоп на июль 2024 года для женщины Рак 10:28Собчак вступилась за опальную Ивлееву: От***тесь от Насти! 10:25Гороскоп для женщины Близнецы на июль 2024 года 04:51Тайный знак: поклонники нашли послание на фото, которое опубликовала Кейт Миддлтон 01:28Любовь или холодный расчет: вскрылась правда об избраннице сына Полины Гагариной 22:00Волочкова решила поставить на место Кудрявцеву, которая хочет ее спасти: Себе помогите! 21:17Татьяна Васильева призналась, что испытывает отвращение к себе 20:24Страдающего от последствий инсульта Носкова срочно доставили в больницу 19:40Адвокат Бенхин рассказал, сможет ли Ефремов выйти на свободу из-за болезни 18:47Звезда "Ворониных" Ильюхина заявила о предательстве, узнав о продолжении сериала 17:28Гордон разоблачила "спивающуюся" Волочкову: Зачем врать? Это же стыдоба! 16:49У травмированного Шуфутинского проблемы со здоровьем: возраст дает о себе знать 16:12Ивлеева откровенно о поездке в Донбасс: Стояла и слушала войну 15:15Прощай, хлам! 10 простых советов, как избавиться от хлама и лишних вещей 14:48В Москве найден мертвым актер и режиссер Вадим Григорьев 14:47Волочкова оправдалась за пост, в котором обматерила поклонников: "Проспалась" 13:36Знаменитую песню SHAMAN перепели на латышском языке 12:59Роковая ошибка: Бузовой предрекли скорый закат карьеры из-за ее поступка 11:16Весь в черном и с грустной улыбкой: Гурцкая показала, как выглядел муж перед смертью 10:37Ивлеева впервые прокомментировала скандал после «голой» вечеринки 10:10Собчак закатила истерику из-за разоблачительного видео о Пугачевой: "Это фейк" 09:26Ольгу Бузову лишили главных номинаций Премии "МУЗ-ТВ": "Там ей и место" 09:21Гороскоп для женщины Телец на июль 2024 года 08:41Прохор Шаляпин предъявил новую женщину и шокировал поклонников: "Мое сердце занято" 04:50Регина Тодоренко разделась перед камерой: жаркое фото слили в Сеть 02:31Финики: польза и вред для здоровья 01:21Рецепт идеального кулича, который получается у всех: добавьте один секретный ингредиент 22:02"Собирается запеть": оскандалившаяся Ивлеева готовится сменить амплуа 21:03"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 20:32"Была на Донбассе": "отмененная" Настя Ивлеева сделала ряд заявлений 19:38Баста столкнулся с тяжелейшим испытанием 18:47Концерт Нетребко в Швейцарии внезапно отменили из-за Украины: подробности 17:29"Отыграла роль жертвы": психолог нашла объяснение одиночеству Волочковой 16:43Киркоров назвал, кто хочет жениться на Бузовой: Достойная партия 15:54Внешность Чеховой резко изменилась из-за заболевания: Очень несимпатично 14:59"Соревнуется с Прилучным": Муцениеце раскритиковали за наигранное видео с детьми 14:16Экс-солист "На-На" заявил, что Алибасов зарабатывал на двойниках группы 13:43Еле ворочающая языком Волочкова опозорилась на Мальдивах: "Опять в хламину" 11:51Появилась на пороге с чемоданами: новая муза Киркорова собралась переезжать к певцу 11:13Диана Шурыгина заявила, что вызвала полицию для собственной безопасности 10:26Стас Михайлов проговорился о новой пассии: "Астральная жена" 09:43Королева пошла в разнос на публике и устроила дикие пляски: "Пьяная Наташа всех вокруг целует" 09:07Гороскоп для женщины Овен на июль 2024 года 08:53Больше не скрыть: кем на самом деле близнецы Гарри и Лиза приходятся Пугачевой 04:16Не общалась 20 лет: Водонаева выдала правду про отношения с Боней 00:56Худеем к лету: 8 эффективных правил, которые помогут обрести стройную фигуру 00:56"Выпорол меня": 52-летняя Кудрявцева сообщила об избиении
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Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху

Подходит для похудения: Семенович поделилась рецептом диетического кулича на Пасху

Готовим кулич по рецепту знаменитости.

Анна Семенович предложила уникальный рецепт кулича на Пасху, который не только радует вкусом, но и является безвредным для здоровья. В основе рецепта лежат натуральные ингредиенты, такие как ржаная мука грубого помола и творог, которые делают выпечку более питательной и менее калорийной.

Для приготовления этого кулича потребуются следующие компоненты: 150 граммов ржаной муки, два яйца, 200 граммов творога, одна столовая ложка меда, чайная ложка соды, чайная ложка лимонного сока, половина чайной ложки ванильного экстракта. Для добавления аромата и текстуры в тесто включены сухофрукты и орехи.

Сначала следует соединить в одной емкости муку, яйца, творог, мед, соду, лимонный сок и ванильный экстракт. Эту смесь нужно тщательно перемешать, после чего добавить сухофрукты и орехи. Полученное тесто выкладывается в форму, предварительно смазанную маслом, и отправляется выпекаться при температуре 160 градусов на протяжении одного часа.

Пока кулич находится в духовке, можно приготовить крем. Для этого смешиваются 100 мл натурального йогурта и чайная ложка желатина. При желании в крем можно добавить немного меда для сладости. Готовый кулич после остывания покрывается этим кремом и украшается орехами и сухофруктами.

Таким образом, Анна Семенович представляет альтернативный способ наслаждения угощениями на Пасху, сохраняя при этом заботу о здоровье и фигуре.

5 мая 2024, 06:09
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny / Анна Семенович. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
mk.ru✓ Надежный источник

Как приготовить сливочный кулич: пошаговый рецепт для пасхального стола

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