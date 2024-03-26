Врач Рязанцев назвал 4 основные причины хруста в позвоночнике

Многие люди сталкиваются с проблемами спины, которые могут проявляться в разных формах, включая хруст в позвоночнике. Однако не все знают, что этот кажущийся безобидным симптом может скрывать за собой серьезные заболевания. Травматолог-ортопед Михаил Рязанцев поделился своими наблюдениями по этому поводу, подчеркнув, что хруст сам по себе не является поводом для беспокойства, если он не сопровождается болевыми ощущениями.

По словам эксперта, существует четыре основные причины, из-за которых может возникать хруст в спине: это слабость мышечного корсета, грыжа, протрузия и артроз. В случае появления боли на фоне этих симптомов следует немедленно обратиться к специалисту для диагностики и назначения соответствующего лечения.

Интересно, что щелчки и трение в позвоночнике могут быть результатом естественного механического взаимодействия суставных поверхностей, особенно у молодых людей с худощавым телосложением, и в таких случаях лечение обычно не требуется.

В организме человека много мест, где мышцы и сухожилия находятся в непосредственной близости к костным структурам. Во время движения могут возникать трение и щелчки из-за соскальзывания или перескакивания суставов друг через друга. Кроме того, щелчки могут быть вызваны образованием пузырьков углекислого газа при смещении суставов, что является естественным процессом и не требует лечения.

Для лечения патологий, вызывающих хруст в спине, обычно применяется комплексный консервативный подход. Важно не игнорировать регулярные или болезненные проявления хруста в позвоночнике, так как они могут указывать на серьезные заболевания, требующие внимания специалистов.