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Вторник 26 марта

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37-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом

37-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Стало известно о появлении на свет ребенка Роберта Паттинсона.

37-летнюю звезду фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон и 32-летнюю актрису из "С любовью, Рози" Сьюки Уотерхаус заметили во время прогулки с новорожденным в Лос-Анджелесе, что стало подтверждением слухов о пополнении в семье. Во время этой прогулки Роберт был одет в кэжуал и толкал детскую коляску нежно-розового цвета. Рядом с ним шла Сьюки в спортивном костюме и пальто. Во время прогулки к ним, судя по кадрам, присоединилась мать Сьюки, Элизабет.

Поклонники знаменитой пары уже высказали свои поздравления и добрые пожелания в социальных сетях. Фанаты принялись строить догадки о поле ребенка, исходя из цвета коляски – нежно-розового.

Как известно, Роберт сделал предложение Сьюки в 2023 году, что подтверждалось обручальным кольцом на ее пальце. Близкие пары убеждены, что предстоящая свадьба укрепит их отношения и станет новой важной главой в их жизни.

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус начали встречаться в 2018 году, с тех пор они стараются не афишировать личную жизнь. О беременности актрисы стало известно также в прошлом году, когда папарацци запечатлели ее с заметно округлившимся животом. 

26 марта 2024, 15:28
Роберт Паттинсон. Фото: YouTube / @WIRED
Дмитрий Алексеев
The Voice Mag✓ Надежный источник

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