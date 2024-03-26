Пригожин призвал Пугачеву вернуться на Родину

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года. А как к отъезду суперзвезды относится продюсер Иосиф Пригожин?

"Я шокирован тем, что Пугачева никак не высказалась по поводу трагедии в "Крокусе", - признается Пригожин. – Ее муж хотя бы соболезнования высказал в соцсетях".

При помощи женского журнала "Клео.ру" Иосиф Пригожин обратился к Алле Пугачевой:

"Алла Борисовна! Вы же сами пели "Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна!" А в таком случае должны быть с нами рядом. Вернитесь к нам, чтобы мы спокойно спали! Ведь вы всегда были для нас ориентиром и примером. И при вашем положении и уровне уважения, которые вы нашли в нашей стране, вести себя так не вполне этично".





Пригожин признается, что знаком с Пугачевой и знает все ее минусы и плюсы.

"Но не совсем солидно, мне кажется, было оскорблять Стаса Михайлова, – считает Пригожин. – Ведь все-таки 75 лет скоро (15 апреля Пугачева отметит юбилей – Прим. ред.). – Да и, как говорила Майя Плисецкая, истинное величие никогда не опустится до высокомерия".

Иосиф Пригожин призвал Аллу Пугачеву уважать свой народ. "Да, вам не нравится власть, – говорит он Примадонне. – Так и высказывайтесь по поводу власти, а вы камни бросаете в тех, кто сделал свой выбор. Вы же после присоединения Крыма в 2014 оставались в этой стране, работали здесь. И тогда не делали заявлений, не уезжали. А теперь громко хлопнули дверью и всех полили краской, стали оскорблять людей, которые никуда не уехали. Ведь не у всех, как у вас, есть возможности и деньги".