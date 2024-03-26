Публично плюнул в народ: SHAMAN разочаровал поклонников своей выходкой

Певец-патриот Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, одним из первых отреагировал на трагедию в "Крокус Сити Холле". Исполнитель выразил соболезнования пострадавшим и обещал, что поможет каждому, кто к нему обратится. Артист уже перевел пять миллионов рублей в благотворительный фонд. Кроме того, в память о жертвах теракта певец написал новую песню "Реквием" и снял по ней клип, который за день набрал больше 5,7 миллиона просмотров.

Однако не все поклонники оценили этот жест и заявили, что SHAMAN публично плюнул в лицо в народу. Фанаты обвинили патриота в том, что он пытается хайпиться на горе. Иначе невозможно объяснить, как певец так быстро написал песню и даже снял клип, высказались в соцсетях артиста подписчики.

"Чисто моё мнение ,в данный момент это реально неуместно .....у людей горе ,а тут песенки выпускают", " Просто песня на костях записана", " И сочинил,и аранжировка и снял… кому нужна сейчас твоя песня? хайпалов…большое разочарование как в человеке", – заявили комментаторы.

Попытались уличить SHAMAN и в наигранности, мол, слишком надрывается он в этой песне. Мимика неестественная и много фальши, посчитали разочарованные подписчики.

Сам SHAMAN никак не отреагировал на критику в свою сторону.

Впрочем, среди комментариев были и те, кто высоко оценил новую песню Ярослава Дронова. Многих она тронула до глубины души и буквально пробрала до мурашек.

Ранее сообщалось, что поклонница SHAMAN поразила певца своим голосом.