У озвучившей "Алладина " актрисы Игумновой украли драгоценности на 9 миллионов рублей

Актрису Евгению Игумнову знает каждый, кто смотрел "Алладин" и "Пираты Карибского моря". Она озвучивала основных персонажей: принцессу Жасмин и Элизабет Суон. Недавно главный голос популярных фильмов и мультфильмов стал жертвой кражи. Она сообщила, что лишилась денег и различных украшений на общую сумму около десяти миллионов рублей.

Игумнова заявила, что воры ворвались прямо в дом, который находится в поселке в Ленинградской области. Злоумышленники варварски вскрыли запасной выход и прошерстили все комнаты. В результате преступники вынесли пять тысяч долларов, а также одиннадцать колец, наручные часы, серьги и кулон.

Актриса уже написала заявление в правоохранительные органы. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Напомним, Евгения Игумнова внесла вклад во многие популярные фильмы. Больше 50 персонажей, известных многим с детства, говорят именно ее голосом. Среди самых популярных работ актрисы дубляжа – Элизабет Суон из "Пиратов Карибского моря", принцесса Жасмин из "Алладина". Также она озвучивала известную всем Белоснежку 2001 года и многие другие.

В 2006 году Игумнова получила звание заслуженной артистки России, а в 2018 стала лауреатом премии "Золотой софит".

Ранее сообщалось, что мошенники украли телефон у актера Бойцова и оформили на него 4 кредита.