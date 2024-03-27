Основатели "Крокуса" Агаларовы пожертвовали 100 миллионов пострадавшим в теракте

В ответ на трагедию, произошедшую 22 марта в "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник", Эмин и Араз Агаларовы сделали значительный вклад в поддержку пострадавших. Бизнесмены пожертвовали 100 миллионов рублей через Фонд Муслима Магомаева, подчеркнув свою связь с местом проведения мероприятия и желание оказать помощь в трудный момент.

Араз Агаларов, известный как один из основателей "Крокус Сити Холла", и его сын Эмин, бизнесмен и популярный певец, призвали к единению после трагедии. Их действия стали частью широкой волны поддержки со стороны российского общества и знаменитостей, включая Ольгу Бузову, Егора Крида, SHAMAN, Анну Асти и Сергея Жукова. Эти знаменитости также приняли участие в помощи пострадавшим.

Напомним, в теракте в "Крокус Сити Холл" погибли не менее 140 человек, еще примерно столько же получили ранения. Точное количество жертв трагедии до сих пор неизвестно.

Ранее актер Сергей Светлаков, который стал свидетелем теракте в "Крокус Сити Холл" призвал народ к сплочению. Артист считает, что необходимо продолжать жить, несмотря на страх. Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".