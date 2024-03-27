Основатели "Крокуса" Агаларовы пожертвовали 100 миллионов пострадавшим в теракте

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Среда 27 марта

16:56Основатели "Крокуса" Агаларовы пожертвовали 100 миллионов пострадавшим в теракте 16:32Ставший свидетелем теракта в "Крокусе" Светлаков призвал народ к сплочению 16:00Эксперт Куинн сообщил, что принц Гарри ждет извинений от брата Уильяма 15:16Кологривый вышел на свободу спустя семь суток ареста 14:47У Кейт Миддлтон не только рак: стало известно, какие еще заболевания диагностировали принцессе 14:27К чему снятся маленькие котята женщине: толкование снов с учетом разных деталей 13:59Актриса Будина рассказала, почему Киркорову не помогла поездка в ДНР 12:36Новость о пополнении в семье Меладзе получила неожиданный поворот 12:00Юрия Никулина "воскресят" ради новой комедии 11:11Глава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом 10:15"Напела на новый замок": Пугачева записала песню в дуэте с неизвестным мужчиной 09:34Когда День медика в 2024 году в России 09:19Валерий Меладзе впервые стал дедом 08:40"Никчемная игра": Кушанашвили публично врезал Кологривому 04:30Сексолог развеял мифы о мужской сексуальности, в которые все верят 01:12Настоящий красавец: каким вырос сын главной пары "Клона" Жади и Лукаса 22:52Модные женские брюки на весну 2024: обзор топовых фасонов и новинок 21:47Лучшие места для отдыха за границей на море в июне 2024 года 21:38Понаровская заговорила о мистике в теракте в "Крокусе": почему не выгорели кулисы? 21:12Лолита Милявская лишила мать интернета из-за новостей о "голой вечеринке" 20:37Врач Рязанцев назвал 4 основные причины хруста в позвоночнике 20:23Ольга Бузова подогревает слухи о новом романе и возможной свадьбе 19:20Прогноз на апрель 2024 года от Василисы Володиной: период перемен и новых начинаний 18:54Кравец после теракта в "Крокусе" критикует группу "Пикник" за новые концерты 18:30Как королевская семья адаптируется к новостям о раке у Кейт Миддлтон и Карла III 17:03Пригожин призвал Пугачеву вернуться на Родину 16:36Карпович рассказала, почему не ответила на звонок отца перед его смертью 16:06Режиссер Баранов дал понять, что Кологривый все еще может сыграть Жириновского 15:2837-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом 14:43"Хорошая семейная пара": Григорий Лепс поздравил Киркорова и его избранницу 13:50"Еду на родину": Эвелина Бледанс приняла решение покинуть Москву 13:18У озвучившей "Алладина" актрисы Игумновой украли драгоценности на 9 миллионов рублей 11:30Друг Пугачевой раскрыл ее планы по скорому возвращению 10:55В Барнауле отменили концерт вернувшейся на сцену Лолиты 10:17Шутил про ноги Киркорова и Лолиту: Галкин* во время траура провел юмористическое шоу 09:30Фигуристке Камиле Валиевой перестали платить президентскую стипендию 09:08Лунный календарь рыболова на май 2024 08:47Публично плюнул в народ: SHAMAN разочаровал поклонников своей выходкой 06:01Готовим теплицу к сезону 03:38Панайотов показал красавицу жену, которую прятал долгие годы 01:30Названы три знака зодиака, которых ждет фантастическая удача в апреле 22:51Женские юбки на весну 2024: выбираем стильный образ 22:01Эксперт Куинн пояснил, почему встреча принцев Уильяма и Гарри будет короткой 21:35Люся Чеботина осудила тех, кто не соблюдает общенациональный траур 20:32Модная женская обувь весной 2024 года: обзор свежих трендов и новинок популярных брендов 20:31Бочкарева показала плоский живот после липосакции у Хайдарова 20:09Хэтэуэй объяснила, почему "Интерстеллар" - один из лучших фильмов в ее карьере 19:43Кологривый не сыграет Жириновского из-за инцидента в новосибирском баре 18:40Арнольд Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора 18:15Астрологический прогноз от Анжелы Перл на май 2024
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Основатели "Крокуса" Агаларовы пожертвовали 100 миллионов пострадавшим в теракте

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Основатели "Крокус Сити Холла" оказывают финансовую поддержку жертвам теракта.

В ответ на трагедию, произошедшую 22 марта в "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник", Эмин и Араз Агаларовы сделали значительный вклад в поддержку пострадавших. Бизнесмены пожертвовали 100 миллионов рублей через Фонд Муслима Магомаева, подчеркнув свою связь с местом проведения мероприятия и желание оказать помощь в трудный момент.

Араз Агаларов, известный как один из основателей "Крокус Сити Холла", и его сын Эмин, бизнесмен и популярный певец, призвали к единению после трагедии. Их действия стали частью широкой волны поддержки со стороны российского общества и знаменитостей, включая Ольгу Бузову, Егора Крида, SHAMAN, Анну Асти и Сергея Жукова. Эти знаменитости также приняли участие в помощи пострадавшим.

Напомним, в теракте в "Крокус Сити Холл" погибли не менее 140 человек, еще примерно столько же получили ранения. Точное количество жертв трагедии до сих пор неизвестно.

Ранее актер Сергей Светлаков, который стал свидетелем теракте в "Крокус Сити Холл" призвал народ к сплочению. Артист считает, что необходимо продолжать жить, несмотря на страх. Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".

27 марта 2024, 16:56
Фото: МЧС России
Дмитрий Алексеев
РИА Новости✓ Надежный источник

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