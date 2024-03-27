Глава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом

Российская певица Алла Пугачева уже два года живет за пределами России. Сбежав из страны, она с мужем и двумя детьми поселилась в Израиле. Однако, когда там начались проблемы, певица в очередной раз все бросила и уехала, на этот раз на Кипр.

Беглянку множество раз призывали лишить званий и недвижимости в России. Но пока статус иностранного агента имеет только ее муж Максим Галкин*. Сама же певица, несмотря на все свои выходки, остается безнаказанной. Последней каплей стало равнодушие Пугачевой к трагедии в "Крокусе". Певица, которая долгие годы была главной звездой российской эстрады, не сказала ни слова о пострадавших россиянах.

Впрочем, вероятно, скоро и Алла Борисовна может получить статус, как у своего мужа. Глава ФПБК заявил, что получил ответ от Генеральной прокуратуры и поделился им в блоге.

"Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство Юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом", – передал он слова инстанции.

Бородин также отметил, что в этот раз дело должно быть доведено до конца, по крайней мере, он на это рассчитывает. Сама Алла Пугачева пока никак не комментировала новость.

Ранее сообщалось, что Примадонна записала новую песню. Артистка спела дуэтом с неизвестным мужчиной.

* Признан иностранным агентом на территории России.