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Среда 27 марта

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Юрия Никулина "воскресят" ради новой комедии

Юрия Никулина

Зрители смогут снова увидеть любимого артиста и услышать его голос.

26 лет назад скончался легендарный артист Юрий Никулин. Любимец страны снова вернется  на экраны россиян спустя почти три десятка лет. Звезду советских комедий "воскресят" ради нового фильма. Он "сыграет" главную роль в экранизации "Манюня: Приключения в Москве" – третьей части цикла работ писательницы Наринэ Абгарян. В киноленте рассказывается о невероятных приключениях армянской девочки и ее приятелей, которые отправляются в столицу России. 

Продюсер Гевонд Андреасян  рассказал, что на создание образа Юрия Никулина и сцен с ним потребовалось около восьми месяцев. Кроме того, искусственный интеллект позволит россиянам снова услышать голос любимого актера и увидеть его неподражаемую мимику и движения, рассказал эксперт. 

Продюсер отметил, что использовать кадры с Никулиным в рекламе и трейлерах нельзя. Однако на прошедшем недавно форуме "Российский кинобизнес" показали несколько кадров фильма. Гевонд заявил, что зрители были поражены. 

Разрешение на воссоздание образа артиста было получено от родственников Юрия Никулина, подчеркнул Андреасян. 

Комедию россияне смогут увидеть в конце мая. К слову, в фильме появится еще один популярный актер – Евгений Петросян, который совсем недавно в возрасте 78 лет стал папой

Напомним, это не первый случай, когда нейросети оживляют покинувших этот мир легендарных артистов. Ранее на экраны "вернулись" Владислав Галкин и Леонид Куравлев. Их образы также воссоздали с помощью ИИ. 

27 марта 2024, 12:00
Фото: кадр из фильма "Пёс Барбос и необычный кросс" 1961 год/ YouTube/@MosfilmRuOfficial
Редакция
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