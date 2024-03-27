Настоящий красавец: каким вырос сын главной пары "Клона" Жади и Лукаса

23 года назад бразильский сериал "Клон" вышел на экраны и с первой серии влюбил в себя невероятным сюжетом и поворотом судеб главных героев. С особым трепетом зрители наблюдали за нелегкой историей любви главных героев Жади и Лукаса. Позже выяснилось, что на радость поклонников актеры Джованна Антонелли и Мурило Бенисио, сыгравшие влюбленных, и в реальной жизни начали строить отношения. Правда, просуществовали они всего три года и со скандалом распались.

Однако короткий роман навсегда связал жизнь двух актеров. В результате их любви на свет появился сын, которого они назвали Пьетро. Скандалы между Джованной и Мурило продолжались еще долгие годы. Однажды артистка захотела уехать за границу с новым мужчиной, но Бенисио не позволил увезти сына, подав в суд.

Впрочем, сейчас отношения между звездами не "искрят" конфликтами, как раньше. Да и сын "Жади" и "Лукаса" уже вырос во взрослого мужчину. В мае Пьетро исполнится 19 лет. Показал, как выглядит ребенок главной пары сериала "Клон" Мурило Бенисио. Он выложил снимок с сыном в блоге.





Глядя на эту фотографию, можно с уверенностью сказать, что Пьетро взял от звездных родителей только лучшее. Наследник может похвастаться складным телосложением, кроме того, он уже выше своего отца, который тоже имеет немаленький рост.

Сейчас сын Антонелли и Бенисио занимается моделингом и рекламой. Однако поклонники определенно ждут, что Пьетро захочет продолжить дело своих родителей и снимется в каком-нибудь сериале.