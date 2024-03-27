"Напела на новый замок": Пугачева записала песню в дуэте с неизвестным мужчиной

Когда Алла Пугачева покинула Россию, многие посчитали, что певица, наконец, ушла на покой и теперь перестанет петь. Однако совсем недавно Примадонна выпустила новый альбом, который загадочно назвала "P.S.". Только за пару дней творчество певицы пополнило ее карман на 20 миллионов рублей.

После этого эксперты снова заговорили о том, что Алла Борисовна больше не возьмется за микрофон. Но недавно стало известно, что знаменитость готовит грандиозное шоу к своему 75-летию, которое состоится в середине апреля.

Впрочем, и это, вероятно, не последнее шоу Пугачевой. Звезда российской эстрады и дальше продолжит зарабатывать на россиянах. Так, друзья певицы сообщили, что совсем недавно она записала новый трек.

"Это грустная песня о разлуке.<...> Причем это дуэт с мужчиной. Мы слышали песню, но, честно говоря, не поняли, кто этот певец", – рассказали друзья Примадонны.

Известно, что раньше Пугачева никогда не пела с чужими людьми. Она выступала с дочерью, мужьями и фаворитами. Что заставило решиться Примадонну на такой шаг, поразмышлял промоутер Сергей Лавров.

"Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше 10 млн долларов. Напела на новый замок!" – заявил организатор концертов.

Есть и те, кто считает, что певица заработала на этом дуэте не так много. По словам другого промоутера Евгения Морозова, максимум, что получила артистка, – 200 тысяч долларов, что в переводе на рубли больше 18 миллионов. А вот чтобы ей заплатили баснословный гонорар, она должна была спеть свои легендарные хиты – "Арлекино" или "Миллион алых роз", заявил музыкальный эксперт.