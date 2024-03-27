Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Фигуристке Камиле Валиевой перестали платить президентскую стипендиюФигуристке Камиле Валиевой перестали платить президентскую стипендию Молодая возлюбленная Алексея Учителя впервые вышла в свет с дочерьюМолодая возлюбленная Алексея Учителя впервые вышла в свет с дочерью Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вырезали из титров "Летучего корабля"Данилу Козловского и Ксению Раппопорт вырезали из титров "Летучего корабля" Весенняя мода 2024 для женщин за 50: советы по созданию стильного образаВесенняя мода 2024 для женщин за 50: советы по созданию стильного образа

Лента новостей

Среда 27 марта

10:15"Напела на новый замок": Пугачева записала песню в дуэте с неизвестным мужчиной 09:34Когда День медика в 2024 году в России 09:19Валерий Меладзе впервые стал дедом 08:40"Никчемная игра": Кушанашвили публично врезал Кологривому 04:30Сексолог развеял мифы о мужской сексуальности, в которые все верят 01:12Настоящий красавец: каким вырос сын главной пары "Клона" Жади и Лукаса 22:52Модные женские брюки на весну 2024: обзор топовых фасонов и новинок 21:47Лучшие места для отдыха за границей на море в июне 2024 года 21:38Понаровская заговорила о мистике в теракте в "Крокусе": почему не выгорели кулисы? 21:12Лолита Милявская лишила мать интернета из-за новостей о "голой вечеринке" 20:37Врач Рязанцев назвал 4 основные причины хруста в позвоночнике 20:23Ольга Бузова подогревает слухи о новом романе и возможной свадьбе 19:20Прогноз на апрель 2024 года от Василисы Володиной: период перемен и новых начинаний 18:54Кравец после теракта в "Крокусе" критикует группу "Пикник" за новые концерты 18:30Как королевская семья адаптируется к новостям о раке у Кейт Миддлтон и Карла III 17:03Пригожин призвал Пугачеву вернуться на Родину 16:36Карпович рассказала, почему не ответила на звонок отца перед его смертью 16:06Режиссер Баранов дал понять, что Кологривый все еще может сыграть Жириновского 15:2837-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом 14:43"Хорошая семейная пара": Григорий Лепс поздравил Киркорова и его избранницу 13:50"Еду на родину": Эвелина Бледанс приняла решение покинуть Москву 13:18У озвучившей "Алладина" актрисы Игумновой украли драгоценности на 9 миллионов рублей 11:30Друг Пугачевой раскрыл ее планы по скорому возвращению 10:55В Барнауле отменили концерт вернувшейся на сцену Лолиты 10:17Шутил про ноги Киркорова и Лолиту: Галкин* во время траура провел юмористическое шоу 09:30Фигуристке Камиле Валиевой перестали платить президентскую стипендию 09:08Лунный календарь рыболова на май 2024 08:47Публично плюнул в народ: SHAMAN разочаровал поклонников своей выходкой 06:01Готовим теплицу к сезону 03:38Панайотов показал красавицу жену, которую прятал долгие годы 01:30Названы три знака зодиака, которых ждет фантастическая удача в апреле 22:51Женские юбки на весну 2024: выбираем стильный образ 22:01Эксперт Куинн пояснил, почему встреча принцев Уильяма и Гарри будет короткой 21:35Люся Чеботина осудила тех, кто не соблюдает общенациональный траур 20:32Модная женская обувь весной 2024 года: обзор свежих трендов и новинок популярных брендов 20:31Бочкарева показала плоский живот после липосакции у Хайдарова 20:09Хэтэуэй объяснила, почему "Интерстеллар" - один из лучших фильмов в ее карьере 19:43Кологривый не сыграет Жириновского из-за инцидента в новосибирском баре 18:40Арнольд Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора 18:15Астрологический прогноз от Анжелы Перл на май 2024 17:54Пользователи Сети раскритиковали Пугачеву за молчание после теракта в "Крокусе" 16:51Ольга Орлова призналась в небольшой обиде на критиков ее материнских качеств 16:12Племянник сообщил о стремлении Карла III к возвращению к своим обязанностям 15:56Жители Дальнего Востока сняли на видео яркий объект в ночном небе 15:30Бузова, SHAMAN, Загитова и другие знаменитости оказали помощь жертвам теракта 14:49Юрист призвал лишить Назарова звания за стихи о трагедии в "Крокусе" 12:22Фанаты нашли пророческие для "Крокуса" строки в песне группы "Пикник" 11:35Звезду фильма "А зори здесь тихие" экстренно госпитализировали 10:50Актриса Лужина рассказала, из-за чего отдала сына в интернат 09:59Больная онкологией Кейт Миддлтон успокоила своих детей
1370
800
true

"Напела на новый замок": Пугачева записала песню в дуэте с неизвестным мужчиной

Раньше певица пела только с близкими людьми. Малознакомых исполнителей предпочитала близко не подпускать.

Когда Алла Пугачева покинула Россию, многие посчитали, что певица, наконец, ушла на покой и теперь перестанет петь. Однако совсем недавно Примадонна выпустила новый альбом, который загадочно назвала "P.S.". Только за пару дней творчество певицы пополнило ее карман на 20 миллионов рублей.

После этого эксперты снова заговорили о том, что Алла Борисовна больше не возьмется за микрофон. Но недавно стало известно, что знаменитость готовит грандиозное шоу к своему 75-летию, которое состоится в середине апреля. 

Впрочем, и это, вероятно, не последнее шоу Пугачевой. Звезда российской эстрады и дальше продолжит зарабатывать на россиянах. Так, друзья певицы сообщили, что совсем недавно она записала новый трек. 

"Это грустная песня о разлуке.<...> Причем это дуэт с мужчиной. Мы слышали песню, но, честно говоря, не поняли, кто этот певец", – рассказали друзья Примадонны. 

Известно, что раньше Пугачева никогда не пела с чужими людьми. Она выступала с дочерью, мужьями и фаворитами. Что заставило решиться Примадонну на такой шаг, поразмышлял промоутер Сергей Лавров. 

"Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше 10 млн долларов. Напела на новый замок!" – заявил организатор концертов. 

Есть и те, кто считает, что певица заработала на этом дуэте не так много. По словам другого промоутера Евгения Морозова, максимум, что получила артистка, – 200 тысяч долларов, что в переводе на рубли больше 18 миллионов. А вот чтобы ей заплатили баснословный гонорар, она должна была спеть свои легендарные хиты – "Арлекино" или "Миллион алых роз", заявил музыкальный эксперт. 

27 марта 2024, 10:15
Алла Пугачева. Фото: скриншот YouTube /@user-xe3so1zf4w
Наталья Смирнова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Валерий Меладзе впервые стал дедом

Валерий Меладзе впервые стал дедом
Одна из дочерей артиста поделилась снимком в блоге.

"Никчемная игра": Кушанашвили публично врезал Кологривому

"Никчемная игра": Кушанашвили публично врезал Кологривому
Журналист не считает актера выдающимся.

Сексолог развеял мифы о мужской сексуальности, в которые все верят

Сексолог развеял мифы о мужской сексуальности, в которые все верят
Специалист отмечает, что многие общепринятые факты не имеют ничего общего с реальностью.

Настоящий красавец: каким вырос сын главной пары "Клона" Жади и Лукаса

Настоящий красавец: каким вырос сын главной пары "Клона" Жади и Лукаса
Ребенку Джованны Антонелли и Мурило Бенисио сейчас 18 лет.

Понаровская заговорила о мистике в теракте в "Крокусе": почему не выгорели кулисы?

Понаровская заговорила о мистике в теракте в "Крокусе": почему не выгорели кулисы?
Ирина Понаровская рассказала о "намоленных" местах в "Крокус Сити Холл".

Лолита Милявская лишила мать интернета из-за новостей о "голой вечеринке"

Лолита Милявская лишила мать интернета из-за новостей о "голой вечеринке"
Лолита призналась, что ее отношения с Настей Ивлеевой не изменились после "голой вечеринке".

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех