Сексолог развеял мифы о мужской сексуальности, в которые все верят

Современное общество не так цензурировано, как еще несколько десятков лет назад. Теперь в мире свободно обсуждают тему секса и другие подробности личной жизни. Несмотря на это, в наших головах все еще живут предрассудки и стереотипы, считает сексолог Валерия Сергеева. Она перечислила мифы о мужской сексуальности, в которые многие до сих пор верят.

Мужчина всегда хочет и может

Стоит мужчине один раз дать осечку в постели, как в голове женщины всплывает губительная мысль: он меня не хочет! Это главный миф, который совершенно не имеет права жить в наших головах, заявила специалист. Ни один человек в мире не может быть сексуально активным 24 часа в сутки. Мужчины – тоже люди, и они могут устать, могут быть раздражены или испытывать другие эмоции, которые не подразумевают игривое настроение.

Мужчинам не требуется прелюдия

Поцелуи и нежные поглаживания перед сексом нужны только женщинам, считают многие и серьезно ошибаются, заявила Валерия Сергеева. Сексолог отмечает, что мужчинам тоже необходима прелюдия, в противном случае до самого полового акта может и не дойти.

Мужчины сконцентрированы только на своем удовольствии





По словам эксперта, такие партнеры действительно есть, но зацикленность на своем удовольствии никак не связана с полом. Это может быть как мужчина, так и женщина. Кроме того, избранник, с которым у вас не одноразовое свидание, а длительные отношения, постарается сделать приятно и своей возлюбленной.

Отличный любовник всегда уверен в своих силах

Даже самый опытный мужчина может в себе сомневаться. Это никак не связано с его сексуальными способностями, ведь комплексы могут касаться не только постельных дел. Сексолог Сергеева рекомендует ни в коем случае не давить на своего возлюбленного, если заметили его сомнения и стеснения. Так у него появится еще больше комплексов.

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