Певица Слава призвала общественность простить Кологривого за буйное поведение

Певица Слава высказала свое мнение о недавнем инциденте с актером Никитой Кологривым, который был арестован на семь суток за буйное поведение, да еще и в нетрезвом виде, в новосибирском баре. Артистка считает, что молодой актер стал жертвой "звездной болезни", которая, по ее мнению, является серьезной проблемой в современном шоу-бизнесе.

Слава выразила сочувствие Кологривому, отметив, что ему, вероятно, стыдно за свои поступки и слова, которые он произнес во время инцидента. Однако она также подчеркнула, что в эпоху Интернета любые ошибки и неприятные моменты могут остаться в сети навсегда.

Певица поделилась собственным опытом, рассказав о сложном периоде в своей жизни после пластических операций, когда ей приходилось снимать стресс с помощью алкоголя. Она призналась, что ей стыдно за свое поведение в тот период, и что видео с ее участием до сих пор можно найти в интернете.

Несмотря на случившееся, Слава верит, что Никита Кологривый – хороший человек, который просто запутался и поддался "звездной болезни". Она сравнила это состояние с алкоголизмом, подчеркнув, что это тоже своего рода болезнь, которая, однако, проходит, в отличие от видеозаписей, остающихся в Сети.