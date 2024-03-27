Светличную доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем

Тревожные новости поступили из Москвы: легендарная актриса советского кинематографа Светлана Светличная была экстренно госпитализирована из-за серьезных проблем с сердцем. 83-летняя звезда почувствовала себя плохо, находясь дома, и незамедлительно вызвала скорую помощь.

По прибытии медики, оценив состояние актрисы, приняли решение о срочной транспортировке в реанимационное отделение больницы. Предварительный диагноз, поставленный врачами, – острый коронарный синдром, опасное заболевание, при котором нарушается нормальный кровоток в сердечной мышце, что приводит к серьезным нарушениям в работе сердца.

В настоящий момент подробности о состоянии здоровья актрисы не разглашаются, однако медицинский персонал прилагает все усилия для стабилизации ее самочувствия и оказания необходимой помощи.



Светлана Светличная, чей талант и красота покорили сердца миллионов зрителей, является одной из самых ярких и любимых актрис советского кино. Ее роли в фильмах "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и многих других навсегда вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.