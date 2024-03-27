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Валерий Меладзе впервые стал дедом

Валерий Меладзе впервые стал дедом

Одна из дочерей артиста поделилась снимком в блоге.

В семье популярного певца Валерия Меладзе пополнение. Дочь артиста Софико родила первенца. Эту новость раскрыла сестра новоявленной мамы Арина. 58-летний исполнитель хита "Салют Вера" впервые стал дедом. 

Девушка поделилась в своем блоге снимком из роддома. На кадрах не видно лица, однако можно заметить, что все четверо стоят в больничной одежде. Наследница Меладзе отметила геолокацию: "Роддом №17". Впрочем, другими подробностями она не поделилась. 

Фото: соцсети/@meladzearina

Софико предпочитает вести непубличный образ жизни. В отличие от сестры Арины, которая часто делится семейными снимками и новостями четы Меладзе. Так, два года назад именно она сообщила всем, что сестра обручилась с возлюбленным. Позже стало известно о беременности наследницы Валерия Меладзе. 

Старшая дочь музыканта тоже не так давно вышла замуж. У Инги уже был опыт неудачного брака за плечами. Осенью 2023 года она снова обручилась. Пышное торжество прошло на родине отца – в Грузии. На свадьбу дочери Меладзе прибыл в одиночестве, без своей супруги Альбины Джанабаевой. От нее у шоумена также трое детей. 

Впрочем, в прошлом году поклонники заподозрили, что между супругами назрел разлад. Альбина вернулась в Москву без мужа. Подогревал эти слухи и сам Валерий, который никак не комментировал отъезд жены и не делал публичных заявлений о ней. 

27 марта 2024, 09:19
Валерий Меладзе. Фото: скриншот YouTube /@sobchak
Наталья Смирнова
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