Осунувшаяся Пугачева сделала громкое заявление о трагедии: "Скорбь"

Страшная трагедия, которая произошла в Москве 22 марта, заставила содрогнуться весь мир. По последним данным, в теракте в "Крокусе" погибло 143 человека. Общественность, знаменитости и официальные представители разных стран осудили действия преступников и высказали слова поддержки пострадавшим. Однако некоторые промолчали, продемонстрировав равнодушие к случившемуся. Ни слова о трагедии не сказала и Алла Пугачева, которая сейчас живет за границей.

За молчание Примадонну осудили. И вот спустя пять дней после теракта звезда впервые вышла на связь. Своим мнением на этот счет она поделилась в блоге, под снимком, на котором выглядит не очень здоровой.

"Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*, аминь" – сделала громкое заявление осунувшаяся Пугачева.





Впрочем, не всем подписчикам Аллы Борисовны понравилось это высказывание. Певицу уличили в лицемерии и напомнили, что она регулярно выкладывает посты, в которых скорбит о кончине известных музыкантов и актеров.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" заставила народ страны сплотиться. Известные личности жертвовали миллионы на помощь пострадавшим и семьям погибших.

Ранее депутат Милонов заявил, что за прослушивание песен Пугачевой могут начать штрафовать.

* Социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ.