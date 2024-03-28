Депутат Милонов заявил, что за прослушивание песен Пугачевой могут начать штрафовать

Послушав легендарные хиты "Миллион алых роз" или "Арлекино" Аллы Пугачевой, можно будет поплатиться рублем. Об этом сообщил депутат Виталий Милонов. По словам политического деятеля, необходимо сопровождать любой контент, созданный иностранным агентом, указанием его статуса. Если соответствующего предупреждения перед песней Примадонны не прозвучит, то можно нарваться на штраф, рассказал политический деятель.

"В законе четко оговорено: если человеку присваивают статус иноагента, любое его упоминание, любой связанный с ним контент должны транслироваться с соответствующим указанием", – прояснил он ситуацию.

Алла Пугачева пока не числится в списке иноагентов, однако накануне глава ФПБК сообщил, что процедура по присвоению Примадонне этого статуса начата. Соответствующие документы переданы в Генпрокуратуру и Министерство юстиции РФ. Если дело доведут до конца, то любые песни артистки будет запрещено включать в общественных местах без упоминания ее статуса.

Напомним, после отъезда певицы из России общественные деятели множество раз призывали присвоить ей статус иноагента, лишить званий и наград. Кроме того, у Пугачевой хотели конфисковать роскошный дворец, который сейчас простаивает в Подмосковье. Однако каждый раз дело не было доведено до конца по разным причинам.