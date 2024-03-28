Эксперт рассказал, какие продукты могут довести до нервного срыва

Проблемы на работе, недосып и проехавший мимо долгожданный автобус — в современном мире стресс поджидает человека буквально на каждом углу. Для многих самый простой способ выбраться из эмоциональной ямы — порадовать себя вкусностями. Такой подход не только отразится на талии, но и может усугубить тревожность и даже довести до нервного срыва, отмечает доктор медицины Келли Миддлтон. Эксперт перечислил продукты, которые стоит исключить в период эмоционального напряжения.

Начать медик советует с выпечки. Сладкие круассаны, пышные булочки и эклеры только на первый взгляд маленькие и безобидные. На деле эта еда богата жирами, сахаром и рафинированными углеводами, которые только усугубят тревожность.

Отразиться на эмоциональном состоянии может и выпитая с утра кружечка кофе. Миддлтон рассказал, что напиток провоцирует выброс кортизола, который призван разбудить и взбодрить человека.Кроме того, он возбуждает и нервную систему.

Если чувствуете, что нервы перенапряжены, то стоит отказаться от алкоголя, рекомендует врач. По словам специалиста, спиртное — самый популярный напиток у тех, кто пытается спастись от стресса, при этом и самый опасный. Кроме того, что горячительные напитки в принципе очень вредны, они также провоцируют выброс кортизола и только дополнительно нагружают нервную систему.

Тем, кто не хочет получить нервный срыв, Келли Миддлтон рекомендует забыть о фастфуде. Бургеры, картошка фри, чипсы и другая быстрая еда усугубит состояние нервного перенапряжения. Кроме того, от таких продуктов быстро растет вес, что тоже не порадует тревожного человека.

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