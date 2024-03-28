Психолог Ширикинова дала совет тем, кто ищет идеального партнера

В поиске идеального партнера многие из нас сталкиваются с дилеммой: насколько высоки должны быть наши требования и какие критерии важно учитывать, чтобы не пропустить своего "единственного"? Психолог Геляна Ширикинова предлагает практический подход к решению этой задачи, который поможет не только сузить круг поиска, но и установить здоровые отношения.

Создание списка четких критериев, которыми должен обладать будущий партнер, является первым шагом к успешному выбору. Такой подход позволяет быстро определить, подходит ли человек вам или нет, экономя ваше время и эмоциональные ресурсы. Однако Ширикинова предостерегает от завышения требований:

"Нельзя требовать от партнера качеств, которых нет у вас самих", – говорит она.

Это значит, что в отношениях важно стремление к равноправию и взаимопониманию, а не односторонние ожидания.

Психолог подчеркивает важность поиска партнера с схожими ценностями и интересами. Это создает твердую основу для будущих отношений, где оба партнера могут ставить общие цели и достигать их вместе. Наличие общих интересов укрепляет связь между партнерами и способствует созданию здоровых отношений.