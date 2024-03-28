После развода с футболистом Мария Погребняк планирует снова выйти замуж

После того как Мария Погребняк рассталась с ее супругом, профессиональным футболистом, она не провела много времени в одиночестве. Общественность заметила ее в обществе предпринимателя Игоря Головинского. Они не только прогуливались вдвоем по столице, но и отправлялись на общие путешествия.

Хотя блогер пыталась сохранять свои новые отношения подальше от глаз публики, иногда она все же публиковала фотографии со своим избранником, умело скрывая его лицо. Впрочем, в беседе с Ольгой Бузовой Мария открылась.

Она поделилась, что чувствует себя по-настоящему счастливой. "Новый год мы встретили вдвоем. Сначала я посвятила время своим детям, а затем мы отправились к друзьям за город, а после – на Мальдивы", – поделилась она.

Мария также не скрывает своего желания вновь вступить в брак. Когда Ольга поинтересовалась у нее о планах на будущее и возможном замужестве, Погребняк выразила уверенность в том, что ее новый брак состоится в обозримом будущем.

Ранее Мария Погребняк поздравила повзрослевшего сына от экс-супруга с днем рождения, опубликовав совместный снимок. Наследнику блогера исполнилось 17 лет. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".