Материнство и карьера: как не жертвовать одним ради другого

Рано или поздно перед каждой женщиной возникает выбор: посвятить себя семье или строить успешную карьеру. Современный мир полон возможностей, сейчас для женщин открыты все пути. Можно получить образование, согласно своим способностям и стремлениям, выбрать работу, расти как специалист или открыть собственный бизнес. Можно путешествовать, иметь самые разнообразные увлечения и даже менять внешность! При этом все чаще желание обзавестись семьей отходит на второй план.





Материнство не является приоритетом и появилась четкая тенденция к поздним родам. Это связано с тем, что социум диктует женщинам, что они должны достичь определенного статуса или успеха, прежде чем становиться матерями.

Это утверждение может звучать провокационно, но в нынешнем обществе наблюдается изменение в отношении материнства и рождения детей. Такая ситуация сложилась потому, что, во-первых, женщины сегодня мыслят более самостоятельно и всецело стремятся к самореализации. Это приводит к отсрочке момента рождения детей или вообще отказу от материнства. Они хотят иметь возможность развиваться в профессиональной сфере, стать самостоятельными и финансово независимы.

Во-вторых, за последние 20 лет социальные и экономические условия существенно изменились. Сейчас создание семьи и воспитание детей требует больше времени, ресурсов и усилий, чем раньше. Зачастую именно это делает материнство менее привлекательным для молодых женщин.

Кроме того, существенное влияние имеют культурные факторы, которые формируют отношение к семье. Например, популярные люди в СМИ и социальных сетях создают иллюзию, что лучше посвятить себя карьере, интересным проектам и индивидуальным достижениям, чем заниматься воспитанием детей.

Как правило, женщины, которые отказываются или откладывают момент рождения детей имеют другие приоритеты на данном этапе жизненного пути. Однако, несмотря на эти факторы, материнство все еще является важной и ценной ролью в обществе. Быть матерью – это дарить жизнь, формировать новое поколение и передавать ценности.

Поэтому зачем выбирать, если можно совместить?

Этот путь не будет легким, но позволит не упустить все самые важные жизненные аспекты. Вот несколько важных стратегий, которые помогут вам совместить материнство и карьеру:

1. Планируйте заранее. Если вы решили завести ребенка, обсудите со своим работодателем возможность гибкого рабочего графика, дистанционной работы или сокращенного рабочего дня. Также узнайте о политике компании в отношении отпусков по уходу за ребенком и других программах, предлагаемых родителям. Если у вас свой бизнес, определите кому вы можете делегировать часть своих функций, чтобы освободить время для семьи.

2. Обратитесь за помощью. Проследите, чтобы у вас была поддержка в воспитании ребенка, например, муж, родственники, няня. Это поможет уравновесить обязанности на работе и дома.

3. Установите приоритеты. Понимание, что не всегда можно все успеть, поможет вам избежать чувства вины и стресса. Знаменитый психотерапевт Д. В. Винникотт ввел в обиход термин «достаточно хорошая мать». Под этим определением подразумевается мать, которая понимает, что делает все, что в данный момент в ее силах. Она не следует строгим правилам, воспитывает в ребенке ответственность и самостоятельность. Она не идеальна и не посвящает ребенку все свое время, но это именно та мать, которая ему нужна.

4. Управляйте временем. Очень важно развивать навыки планирования и организации, чтобы сформулировать четкие цели относительно семьи и карьеры, а также создать план действий для их достижения. Важно быть готовой к испытаниям и не паниковать при первых временных накладках и сложностях.

5. Научитесь говорить "нет". Не бойтесь отказываться от обязанностей, которые могут нарушить баланс между работой и семьей. Не стесняйтесь просить о помощи, когда это необходимо.

В конце концов, успех в совмещении карьеры и материнства зависит от вашей гибкости, организованности, дисциплины и способности адаптироваться к изменениям!

Женщина, которая реализовалась в карьере или бизнесе, обычно более уверена в себе и довольна жизнью. Ее положительное настроение и ощущение удовлетворенности от работы передаются ее близким. Она становится образцом и успешной ролевой моделью для своих детей.

Самореализация в профессиональной сфере также положительно отражается на финансовом благополучии семьи. Это дает детям лучшие возможности для развития и достижения успеха. Они будут видеть положительный пример и стремиться к реализации собственных целей.

Стоит отметить, что не существует одного универсального решения, которое подойдет всем. Каждая женщина имеет свой характер, привычки, особые жизненные обстоятельства и право на личный выбор. Принимая решения не стоит поддаваться давлению общества.

Какое бы решение вы ни приняли, нужно быть готовой к тому, что на пути будут преграды и трудности. Однако, если выбор основан на ваших собственных ценностях и потребностях, вы без сомнения сможете преодолеть препятствия и достичь успеха, как в карьере, так и в материнстве.