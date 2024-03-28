Минус 40 килограммов: Полина Гагарина поделилась рецептом эффективной диеты

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Четверг 28 марта

06:04Минус 40 килограммов: Полина Гагарина поделилась рецептом эффективной диеты 03:26Эксперт рассказал, какие продукты могут довести до нервного срыва 00:41Материнство и карьера: как не жертвовать одним ради другого 22:12Катина рассказала об истинном отношении Пугачевой к группе t.A.T.u 21:15Певица Слава призвала общественность простить Кологривого за буйное поведение 20:05Австралийская актриса Уилсон призналась, что лишилась девственности в 35 лет 19:25Светличную доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем 18:15Катя Лель обратилась в суд с иском против Отари Кушанашвили 17:44Стоит ли прощать измену мужчины? Совет от психолога Татьяны Ходаревской 16:56Основатели "Крокуса" Агаларовы пожертвовали 100 миллионов пострадавшим в теракте 16:32Ставший свидетелем теракта в "Крокусе" Светлаков призвал народ к сплочению 16:00Эксперт Куинн сообщил, что принц Гарри ждет извинений от брата Уильяма 15:16Кологривый вышел на свободу спустя семь суток ареста 14:47У Кейт Миддлтон не только рак: стало известно, какие еще заболевания диагностировали принцессе 14:27К чему снятся маленькие котята женщине: толкование снов с учетом разных деталей 13:59Актриса Будина рассказала, почему Киркорову не помогла поездка в ДНР 12:36Новость о пополнении в семье Меладзе получила неожиданный поворот 12:00Юрия Никулина "воскресят" ради новой комедии 11:11Глава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом 10:15"Напела на новый замок": Пугачева записала песню в дуэте с неизвестным мужчиной 09:34Когда День медика в 2024 году в России 09:19Валерий Меладзе впервые стал дедом 08:40"Никчемная игра": Кушанашвили публично врезал Кологривому 04:30Сексолог развеял мифы о мужской сексуальности, в которые все верят 01:12Настоящий красавец: каким вырос сын главной пары "Клона" Жади и Лукаса 22:52Модные женские брюки на весну 2024: обзор топовых фасонов и новинок 21:47Лучшие места для отдыха за границей на море в июне 2024 года 21:38Понаровская заговорила о мистике в теракте в "Крокусе": почему не выгорели кулисы? 21:12Лолита Милявская лишила мать интернета из-за новостей о "голой вечеринке" 20:37Врач Рязанцев назвал 4 основные причины хруста в позвоночнике 20:23Ольга Бузова подогревает слухи о новом романе и возможной свадьбе 19:20Прогноз на апрель 2024 года от Василисы Володиной: период перемен и новых начинаний 18:54Кравец после теракта в "Крокусе" критикует группу "Пикник" за новые концерты 18:30Как королевская семья адаптируется к новостям о раке у Кейт Миддлтон и Карла III 17:03Пригожин призвал Пугачеву вернуться на Родину 16:36Карпович рассказала, почему не ответила на звонок отца перед его смертью 16:06Режиссер Баранов дал понять, что Кологривый все еще может сыграть Жириновского 15:2837-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом 14:43"Хорошая семейная пара": Григорий Лепс поздравил Киркорова и его избранницу 13:50"Еду на родину": Эвелина Бледанс приняла решение покинуть Москву 13:18У озвучившей "Алладина" актрисы Игумновой украли драгоценности на 9 миллионов рублей 11:30Друг Пугачевой раскрыл ее планы по скорому возвращению 10:55В Барнауле отменили концерт вернувшейся на сцену Лолиты 10:17Шутил про ноги Киркорова и Лолиту: Галкин* во время траура провел юмористическое шоу 09:30Фигуристке Камиле Валиевой перестали платить президентскую стипендию 09:08Лунный календарь рыболова на май 2024 08:47Публично плюнул в народ: SHAMAN разочаровал поклонников своей выходкой 06:01Готовим теплицу к сезону 03:38Панайотов показал красавицу жену, которую прятал долгие годы 01:30Названы три знака зодиака, которых ждет фантастическая удача в апреле
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Минус 40 килограммов: Полина Гагарина поделилась рецептом эффективной диеты

Минус 40 килограммов: Полина Гагарина поделилась рецептом эффективной диеты

Артистка весила 88 килограммов после родов.

Часто бывает, что беременность приносит не только счастье материнства, но и пару лишних килограммов на боках. Так было и у известной певицы Полины Гагариной. Первого ребенка артистка родила 15 лет назад. Тогда звезда сильно поправилась и вместо привычных 50 килограммов стала весить 88. 

Тогда же исполнительница хита "Обезоружена" развелась со своим первым супругом. У артистки начались проблемы с работой: пухленькую Полину никто не хотел видеть на сцене. Некоторые даже поговаривали, что певица навсегда покинула шоу-бизнес. Однако она взяла себя в руки и вернула былую форму. 

Знаменитость рассказала, что сидела на строгой диете, которая подразумевает четкое разграничение белков, углеводов и клетчатки. Так, знаменитость в течение дня ела только один продукт. 

1 день – вареный рис (без соусов, специй и других добавок).

2 день – отварная куриная грудка (без масла, кожи и соусов).

3 день – сырые или приготовленные без масла овощи (кроме картофеля и других калорийных крахмалистых видов).

После третьего дня такой диеты Полина Гагарина возвращалась к первому, и так по кругу до достижения желаемого результата. Она подчеркнула, что исключить из рациона обязательно нужно выпечку, фастфуд, сахар и другие вредные продукты, которые провоцируют набор веса. Также важно пить много чистой воды в течение дня, подытожила знаменитость. 

Сейчас Гагарина идеально смотрится в любом наряде. Оно и неудивительно, ведь блондинка смогла сбросить 40 килограммов. В возрасте 37 лет вес певицы значится около отметки 48. 

Ранее Полина Гагарина рассказала о важном событии, из-за которого она игнорирует новую "Фабрику звезд". 

28 марта 2024, 06:04
Полина Гагарина. Фото: скриншот YouTube /@regina_todorenko
Смирнова Наталья
Woman.ru✓ Надежный источник

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