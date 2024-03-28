Минус 40 килограммов: Полина Гагарина поделилась рецептом эффективной диеты

Часто бывает, что беременность приносит не только счастье материнства, но и пару лишних килограммов на боках. Так было и у известной певицы Полины Гагариной. Первого ребенка артистка родила 15 лет назад. Тогда звезда сильно поправилась и вместо привычных 50 килограммов стала весить 88.

Тогда же исполнительница хита "Обезоружена" развелась со своим первым супругом. У артистки начались проблемы с работой: пухленькую Полину никто не хотел видеть на сцене. Некоторые даже поговаривали, что певица навсегда покинула шоу-бизнес. Однако она взяла себя в руки и вернула былую форму.

Знаменитость рассказала, что сидела на строгой диете, которая подразумевает четкое разграничение белков, углеводов и клетчатки. Так, знаменитость в течение дня ела только один продукт.

1 день – вареный рис (без соусов, специй и других добавок).

2 день – отварная куриная грудка (без масла, кожи и соусов).

3 день – сырые или приготовленные без масла овощи (кроме картофеля и других калорийных крахмалистых видов).

После третьего дня такой диеты Полина Гагарина возвращалась к первому, и так по кругу до достижения желаемого результата. Она подчеркнула, что исключить из рациона обязательно нужно выпечку, фастфуд, сахар и другие вредные продукты, которые провоцируют набор веса. Также важно пить много чистой воды в течение дня, подытожила знаменитость.

Сейчас Гагарина идеально смотрится в любом наряде. Оно и неудивительно, ведь блондинка смогла сбросить 40 килограммов. В возрасте 37 лет вес певицы значится около отметки 48.

Ранее Полина Гагарина рассказала о важном событии, из-за которого она игнорирует новую "Фабрику звезд".