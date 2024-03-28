71-летняя Понаровская рассказала о пользе 30-дневного голодания

71-летняя заслуженная артистка России Ирина Понаровская поделилась своим уникальным и довольно спорным методом поддержания здоровья и фигуры – длительным голоданием. Этот подход, по ее словам, не имеет никакого отношения к стремлению поддерживать определенный вес или форму, а является частью личной философии заботы о своем здоровье. Ирина утверждает, что регулярно практикует голодание на протяжении многих лет, начиная с 25-летнего возраста, и что самый длительный ее опыт голодания составил 32 дня.

Певица подчеркивает, что ее метод заключается в полном отказе от пищи, при этом употребляется только вода. Такой подход требует серьёзной подготовки и осознанного отношения к своему телу и его потребностям, особенно когда речь идёт о выходе из состояния голодания. Ирина делится, что выход из голодания – это система, которая требует точного понимания и внимания к сигналам своего организма.

"Человек перестраивается, слушает свой организм и начинает хотеть то, что ему нужно. То есть [появляются] потребности другие", – пояснила артистка.





Понаровская также отмечает, что она не призывает к подражанию своему примеру. Голодание является её личным выбором и методом, который, по ее мнению, не подходит каждому. Она признаёт, что такой подход может быть неприемлемым для многих людей и подчеркивает важность индивидуального подхода в вопросах здоровья и питания.

Важно отметить, что длительное голодание может иметь серьезные последствия для здоровья без должного медицинского контроля и консультации со специалистами. Перед тем как принимать решение о таком радикальном методе очищения или лечения организма, необходимо тщательно взвесить все "за" и "против", а также проконсультироваться с врачом.



История Ирины Понаровской является напоминанием о том, что каждый человек уникален и что подходы к заботе о здоровье должны быть столь же индивидуальны. Однако следует помнить, что экстремальные методы требуют особой осторожности и профессионального сопровождения.