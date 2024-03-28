Светлаков сделал откровенное признание о романе с Брежневой: "Друг в друге растворились"

Актеру Сергею Светлакову не раз приписывали интрижку с певицей Верой Брежневой. Однажды шоумен даже почти проговорился. Во время участия в телешоу Comment Out несколько лет назад он помог исполнительнице снять бюстгальтер, и когда у него все получилось, радостно закричал: "А руки-то помнят!", но вовремя опомнился и замолчал. Однако поклонники поняли, что это был не просто юмор, а шутка, за которой скрывается правда.

Зрители вспомнили, что теплые чувства между Брежневой и Светлаковым впервые были замечены на совместных съемках фильма "Джунгли". Тогда они играли мужа и жену и четыре недели пробыли в Таиланде. Сами артисты тогда отрицали любые слухи о возможных отношениях. Однако известно, что по возвращении в Москву почти сразу оба развелись.

"Мы действительно в каком-то одинаковом состоянии оказались на этом острове, и как-то все соединило нас там: и сценарии, и жизненные обстоятельства", – сделал шоумен откровенное признание.

Артист отметил, что их пара действительно невероятно реалистично выглядела в фильме, однако это только потому, что они поймали общую волну и понимали друг друга. Тем не менее никаких романтических отношений между ним и Брежневой не было, с небольшой заминкой заверил актер.



"Ничего не было. Нам просто в единицу времени получилось и творчески друг в друге, и по-человечески раствориться", – объяснил звезда сериалов и кино.

В настоящее время знаменитость в браке с Антониной Чеботаревой. Они воспитывают общих детей.

Ранее сообщалось, что ставший свидетелем теракта Светлаков призвал народ к сплочению.