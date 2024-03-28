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Четверг 28 марта

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Участник группы "На-На" Владимир Политов впервые показал молодую жену и сына

Участник группы

Избранница музыканта младше мужа на 24 года.

Почти три года назад участник группы "На-На" Владимир Политов женился на молодой девушке по имени Ольга. Все произошло неожиданно и словно в романтическом фильме: фанатка пробилась в гримерку к своему кумиру после концерта, а тот влюбился в нее с первого взгляда. Спустя некоторое время возлюбленные обменялись кольцами. Еще через несколько лет на свет появился сын Артем. 

Несмотря на столь интересную историю любви, музыкант почти никогда не показывал свою супругу. Даже в социальных сетях у звезды нет совместных фотографий. Однако исключение Политов все же сделал в рамках одного из телешоу. Он привел в студию свою 29-летнюю супругу, которая поделилась подробностями жизни с артистом. 

Ольга отметила, что им совсем не мешает разница в возрасте. По словам девушки, 53-летний Владимир в прекрасной физической форме и не лишился былой активности. Однако проблемы, как и в любом браке, у них все же есть, разоткровенничалась супруга шоумена. 

"Он достаточно закрытый человек, для женщины это звучит как "я ему не нужна", – поделилась подробностями Ольга. 

При этом Политов – замечательный отец, рассказала его жена. По словам Ольги, новоиспеченный папа даже отказывался от съемок и гастролей, чтобы побольше провести времени с сыном и помочь супруге. 

Напомним, у Владимира есть дети от первого брака. Несмотря на развод, Политов поддерживает хорошие отношения с дочерью. К слову, наследница артиста младше его новой жены всего на пять лет.  

Ранее сообщалось, что молодая возлюбленная Алексея Учителя впервые вышла в свет с дочерью. 

28 марта 2024, 13:17
Владимир Политов. Фото: скриншот YouTube /@RTVItainment
Наталья Смирнова
НТВ✓ Надежный источник

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