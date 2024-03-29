Елена Степаненко отхватила чужое наследство: "Имущества хватит на 10 жизней"

Советская и российская актриса Елена Степаненко – ас в дележке имущества. Еще не успело утихнуть дело о скандале с Евгением Петросяном после развода, как звезда оказалась снова замешана в неприятной ситуации, связанной с недвижимостью. На этот раз она отхватила чужое наследство, а именно имущество дизайнера Натальи Маголы. После неожиданной кончины 50-летней женщины Степаненко стала владелицей двух квартир в самом центре курортного Сочи, антиквариата, предметов искусства и машино-места. Все наследство оценивается в десятки миллионов рублей.

С таким положением дел не согласны родные Маголы. Они считают, что дизайнер была недееспособна в момент подписания завещания. А произошло это всего за два года до смерти. Они собираются судиться со Степаненко и другими наследниками, которые числятся в документе. Самое удивительное, что точно неизвестно, кем актриса приходилась покойной: то ли дальней родственницей, то ли старой приятельницей.

Степаненко не в первый раз участвует в битве за имущество. Три года назад она отсудила у своего экс-супруга Петросяна половину всего совместно нажитого. Тогда интересы юмориста представлял адвокат Сергей Жорин. Не удержался он от комментария и в этот раз. Юрист считает, что актрисе так понравились суды, что теперь она не может остановиться.

"Дай Бог Елене Григорьевне здоровья, ведь ее имущества хватит минимум на 10 жизней", – высказался юрист.

Ранее Петросян сделал громкое заявление о суррогатной матери.