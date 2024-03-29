Керама Марацци делает ставку на формат «Супермакси»

Многие современные производители керамогранита все чаще включают в свои коллекции модели, ширина и длина которых выходит за рамки общепринятых стандартов и действительно впечатляет своими габаритами. Компания Керама Марацци как новатор в этой области сравнительно недавно пополнила фирменный каталог крупноформатными панелями, получившими положительный отклик в сфере дизайна интерьеров и экстерьеров.

Плитка из категории "Супермакси" – это не только дань модным тенденциям, в первую очередь она призвана решать множество задач по обустройству внутренних и наружных пространств, как частного, так и общественного значения. Благодаря ее многофункциональности удается реализовать разные проекты, начиная с камерных и заканчивая самыми масштабными. Керамогранитные слэбы отечественного бренда Керама Марацци производятся на полностью автоматизированной линии с применением последних инноваций отрасли. Техничность покрытий заключается в их необычайной прочности, проявляющейся в их устойчивости ко многим агрессивным факторам. Практически нулевая впитываемость влаги делает его оптимальным выбором для помещений, ежедневно контактирующих с водой. Состоящий исключительно из натуральных компонентов материал безопасен для использования в помещениях с большим скоплением людей. При нагревании он не выделяет токсичных веществ и обладает отличной огнеупорностью.

Изделия "Супермакси" от Kerama Marazzi в настоящее время представлены следующими форматами: 119,5х119,5 см, 119,5х320 см и 160х320 см. Такой параметр, как толщина, определяет, где можно использовать ту или иную модель. Например, если 6 мм керамогранит, как правило, нашел применение в оформлении интерьеров, то аналоги с 11 мм толщиной подходят для наружной облицовки. Объектами декорирования становятся террасы, прилегающие к дому площадки, приусадебные участки, пешеходные зоны. При интенсивном движении изо дня в день покрытие сохраняет целостность фактуры, избегая потертостей и изменения в графике. Прямое воздействие солнечных лучей не способно повлиять на изменение цветовой палитры, что обычно присуще другим отделочным материалам. Низкие температуры также не нанесут вреда облицовке в виде трещин, деформаций и прочих дефектов.

Тонкий керамический гранит из категории "Супермакси" – отличное решение, чтобы добавить в пространство функциональный и красивый элемент, выдержав общий дизайн в единой эстетике. Его стали часто использовать в изготовлении кухонных столешниц, межкомнатных перегородок, тумб. Панели помогут обновить фасады устаревшей мебели, чтобы подарить ей новую жизнь. Простые в обслуживании они быстро и легко очистятся от любых загрязнений, без применения дорогостоящих химических составов. Сияющая чистота достигается посредством влажной уборки и обычных моющих средств.

Ассортимент керамогранитных слэбов широк и разнообразен. Прежде всего, компания сосредоточилась на выпуске имитаций других материалов. Это высокотехничные копии камня, мрамора, дерева, которые за счет увеличенного в разы рисунка производят впечатление своими масштабами, глубиной цвета, выразительностью средств. Буквально сразу к ним добавились изделия "под бетон" и "под металл", не менее изысканные и потрясающие.

Необходимо отметить, что поверхность таких гигантов матовая или лаппатированная. Размещаются панели встык, обеспечивая идеально гладкое и ровное покрытие с плавными переходами рисунка и оттенков. Стены и пол приобретают эффект монолитности, что, конечно, самым благоприятным образом сказывается на дизайне.