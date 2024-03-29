Мама Димы «Пухляша» Красилова выпустила последнюю песню сына

В середине декабря прошлого года стало известно о неожиданной кончине участника группы Little Big Дмитрия Красилова, которого многие знали под псевдонимом "Пухляш". Артист почувствовал себя нехорошо на одном из мероприятий и уехал домой. Когда 29-летний музыкант перестал отвечать на звонки, близкие переполошились. Позже Диму нашли мертвым в своей квартире. Официальной причиной смерти считается остановка сердца.

Спустя три месяца после ухода исполнителя в свет вышла его последняя песня. Ее опубликовала мама шоумена. Примечательно, что дата выхода трека совпала с другим значимым событием в семье Красиловых.

"Сегодня 29 марта 2024 два замечательных события: выход песни Димы и рождение моего внука", – написано в группе музыканта в соцсетях.

Песню "Моя весна" с сегодняшнего дня можно услышать на всех музыкальных площадках и в соцсетях Красилова. Поклонники творчества музыканта уже оценили композицию и обложку трека. На ней Дима в светло-розовом костюме широко улыбается и протягивает огромную связку полевых цветов. Фанаты отметили, что песня заставила их почувствовать, будто музыкант все еще жив.

Ранее сообщалось, что перед кончиной Дмитрий "Пухляш" Красилов пообщался с гадалкой. Об этом он сам рассказал в одном из интервью прессе. Артист не был суеверным, однако после слов предсказательницы переплюнул через плечо три раза.