Продюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента

Известный продюсер Сергей Дворцов считает, что заслуженная артистка России Кристина Орбакайте может вскоре получить статус иностранного агента. По его словам, действия артистки указывают на то, что она уже не рассматривает РФ как страну для своей дальнейшей карьеры.

Продюсер критически высказался о поведении Орбакайте, отметив ее нежелание выполнять обязательства перед страной, где она долгие годы находилась на пике популярности. Он утверждает, что такое же отношение к стране проявила и ее мать, Алла Пугачева, потерявшая уважение и популярность после своих заявлений.

К слову, в 2024 году концерты Кристины Орбакайте в России были отменены за исключением двух – в Санкт-Петербурге и Москве. Несмотря на обещания артистки выступить перед российскими военными, она вместо этого объявила о туре по США.

Продюсер также отметил, что такое поведение исполнительницы является ожидаемым. Мол, она не планирует выполнять обещание о выступлениях перед военными в Донбассе. По его мнению, Орбакайте предала интересы своих представителей и покинула родную страну, не задумываясь о последствиях принятого решения. Продюсер уверен, что интересы артистки сводятся лишь к заработку.





Дворцов также отметил, что Орбакайте уже осознала невозможность продолжения карьеры в России и вернулась в Соединенные Штаты, где ей предстоит выступать в менее престижных местах. Он предполагает, что скоро о ней забудут и, ей придется довольствоваться выступлениями в американских заведениях.

Ранее Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией, заявил о начале процедуры признания Аллы Пугачевой, матери Кристины Орбакайте, иностранным агентом. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".