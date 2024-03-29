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Пятница 29 марта

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Стоянов признался, что первые выпуски "Городка" ему не нравятся

Стоянов признался, что первые выпуски

Юрий Стоянов во многом благодарен "Городку", но артист не восторге от начала этой передачи.

Народный артист России Юрий Стоянов, известный своим участием в культовой юмористической программе "Городок", продолжает радовать публику своим талантом и в новых проектах. Один из последних его работ – сериал "Артист с большой дороги", где он предстает перед зрителями в разнообразных образах. В недавнем интервью Стоянов подчеркнул, что его опыт в "Городке" стал основой для развития его актерского мастерства и свободы в профессии, что оказывает влияние на все его последующие работы.

В "Артисте с большой дороги" Стоянов играет человека, которого жизненные обстоятельства заставляют примерять на себя различные роли. Этот персонаж, обладая актерскими данными, использует их для достижения своих целей.

Интересным фактом из карьеры Стоянова являются его многочисленные женские образы, число которых превышает три тысячи. По словам артиста, появление этих образов было вызвано необходимостью, поскольку его партнер по "Городку" не мог играть женские роли. Несмотря на то, что первоначально актер не получал удовольствия от выступления в женском амплуа, он всегда старался нравиться себе в кадре, понимая, что это ключевой фактор успеха у зрителей.

Юрий Стоянов также признался, что первые выпуски "Городка" ему не нравятся, но со временем программа стала частью истории и принесла ему национальную любовь и признание. "К сожалению, их (первые выпуски "Городка" – Прим. ред.) нельзя уничтожить, это уже часть истории. Но смотреть их не надо", – сказал артист.

29 марта 2024, 16:41
Юрий Стоянов. Фото: YouTube / @vlobushkin
Дмитрий Алексеев
WomanHit✓ Надежный источник

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