Тайная помолвка: скорую свадьбу Леонардо Ди Каприо выдала одна деталь

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Пятница 29 марта

04:07Тайная помолвка: скорую свадьбу Леонардо Ди Каприо выдала одна деталь 01:04Распласталась на кровати: 57-летняя Наталья Штурм засветила грудь 22:01После развода с футболистом Мария Погребняк планирует снова выйти замуж 21:14Раймонд Паулс пояснил, почему практически не общается с Лаймой Вайкуле 20:47Воспаление аденоидов у детей: симптомы, причины и лечение 20:17Пугачева окончательно испортила отношение к себе словами о скорби после теракта 19:43Психолог Ширикинова дала совет тем, кто ищет идеального партнера 18:5371-летняя Понаровская рассказала о пользе 30-дневного голодания 18:12Опоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 16:53Лужина выразила равнодушие к словам Пугачевой после теракта в "Крокусе" 15:50Понаровская объяснила, почему не посещает могилу Началовой 15:22Сергей Лазарев решил приостановить концертную деятельность 14:44Стало известно из-за чего 61-летний Том Круз бросил молодую россиянку 13:51Осунувшаяся Пугачева сделала громкое заявление о трагедии: "Скорбь" 13:17Участник группы "На-На" Владимир Политов впервые показал молодую жену и сына 12:24Снится бывший парень: что это значит? 11:19Депутат Милонов заявил, что за прослушивание песен Пугачевой могут начать штрафовать 10:41Виктория Боня дрожащим голосом сообщила о страданиях дочери: "Сейчас бы не заплакать" 09:53Скончался актер сериала "Молодежка" Юрий Ваксман 09:17Какой тип рака у Кейт Миддлтон: Кенсингтонский дворец ответил на главные вопросы 08:41Светлаков сделал откровенное признание о романе с Брежневой: "Друг в друге растворились" 06:04Минус 40 килограммов: Полина Гагарина поделилась рецептом эффективной диеты 03:26Эксперт рассказал, какие продукты могут довести до нервного срыва 00:41Материнство и карьера: как не жертвовать одним ради другого 22:12Катина рассказала об истинном отношении Пугачевой к группе t.A.T.u 21:15Певица Слава призвала общественность простить Кологривого за буйное поведение 20:05Австралийская актриса Уилсон призналась, что лишилась девственности в 35 лет 19:25Светличную доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем 18:15Катя Лель обратилась в суд с иском против Отари Кушанашвили 17:44Стоит ли прощать измену мужчины? Совет от психолога Татьяны Ходаревской 16:56Основатели "Крокуса" Агаларовы пожертвовали 100 миллионов пострадавшим в теракте 16:32Ставший свидетелем теракта в "Крокусе" Светлаков призвал народ к сплочению 16:00Эксперт Куинн сообщил, что принц Гарри ждет извинений от брата Уильяма 15:16Кологривый вышел на свободу спустя семь суток ареста 14:47У Кейт Миддлтон не только рак: стало известно, какие еще заболевания диагностировали принцессе 14:27К чему снятся маленькие котята женщине: толкование снов с учетом разных деталей 13:59Актриса Будина рассказала, почему Киркорову не помогла поездка в ДНР 12:36Новость о пополнении в семье Меладзе получила неожиданный поворот 12:00Юрия Никулина "воскресят" ради новой комедии 11:11Глава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом 10:15"Напела на новый замок": Пугачева записала песню в дуэте с неизвестным мужчиной 09:34Когда День медика в 2024 году в России 09:19Валерий Меладзе впервые стал дедом 08:40"Никчемная игра": Кушанашвили публично врезал Кологривому 04:30Сексолог развеял мифы о мужской сексуальности, в которые все верят 01:12Настоящий красавец: каким вырос сын главной пары "Клона" Жади и Лукаса 22:52Модные женские брюки на весну 2024: обзор топовых фасонов и новинок 21:47Лучшие места для отдыха за границей на море в июне 2024 года 21:38Понаровская заговорила о мистике в теракте в "Крокусе": почему не выгорели кулисы? 21:12Лолита Милявская лишила мать интернета из-за новостей о "голой вечеринке"
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Тайная помолвка: скорую свадьбу Леонардо Ди Каприо выдала одна деталь

Тайная помолвка: скорую свадьбу Леонардо Ди Каприо выдала одна деталь

Актер появился в обществе новой избранницы.

Поклонники давно перестали считать "избранниц" Леонардо Ди Каприо. Каждый раз 49-летний любитель молоденьких девушек появляется в обществе с новой пассией. Общественность даже начала шутить, что звезда "Титаника" встречается только с теми, кому не исполнилось 30 лет. Однако в этот раз Леонардо, кажется, решил остепениться. 

Ди Каприо с новой подругой на днях засняли папарацци в Лос-Анджелесе. Пара гуляла по городу и забрела в одно из кафе. На первый взгляд все обычно: молодая девушка, которой от силы лет 25, голубки мило воркуют и светятся от счастья. Однако одна деталь, которую заметили фанаты, выдала секрет актера. На безымянном пальце модели Виктории Черетти красовалось кольцо. Поклонники решили, что звезда Голливуда провел тайную помолвку. 

Сообщается, что Леонардо Ди Каприо встретил Викторию в прошлом году. Позже холостяк с манекенщицей начал появляться на свиданиях. Пресса писала, что актер безумно влюблен в Черетти. По их словам, она тот идеал, который Ди Каприо так давно искал. 

Впрочем, сами возлюбленные пока не делали никаких официальных заявлений. Виктория активно ведет свой блог в социальных сетях, но ни совместными с Леонардо снимками, ни подробностями своей личной жизни она там не делится. 

Ранее сообщалось, что папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с молодой певицей. 

29 марта 2024, 04:07
Леонардо Ди Каприо. Фото: скриншот YouTube /@TheEllenShow
Наталья Смирнова
Daily Mail✓ Надежный источник

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