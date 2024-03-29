Тайная помолвка: скорую свадьбу Леонардо Ди Каприо выдала одна деталь

Поклонники давно перестали считать "избранниц" Леонардо Ди Каприо. Каждый раз 49-летний любитель молоденьких девушек появляется в обществе с новой пассией. Общественность даже начала шутить, что звезда "Титаника" встречается только с теми, кому не исполнилось 30 лет. Однако в этот раз Леонардо, кажется, решил остепениться.

Ди Каприо с новой подругой на днях засняли папарацци в Лос-Анджелесе. Пара гуляла по городу и забрела в одно из кафе. На первый взгляд все обычно: молодая девушка, которой от силы лет 25, голубки мило воркуют и светятся от счастья. Однако одна деталь, которую заметили фанаты, выдала секрет актера. На безымянном пальце модели Виктории Черетти красовалось кольцо. Поклонники решили, что звезда Голливуда провел тайную помолвку.

Сообщается, что Леонардо Ди Каприо встретил Викторию в прошлом году. Позже холостяк с манекенщицей начал появляться на свиданиях. Пресса писала, что актер безумно влюблен в Черетти. По их словам, она тот идеал, который Ди Каприо так давно искал.

Впрочем, сами возлюбленные пока не делали никаких официальных заявлений. Виктория активно ведет свой блог в социальных сетях, но ни совместными с Леонардо снимками, ни подробностями своей личной жизни она там не делится.

Ранее сообщалось, что папарацци заметили, как Леонардо Ди Каприо мило флиртовал с молодой певицей.