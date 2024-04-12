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Пятница 12 апреля

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Богохульница! Верующие раскритиковали Рианну за новую фотосессию

Богохульница! Верующие раскритиковали Рианну за новую фотосессию

Какие снимки Рианны вызвали негодование общественности?

Весенний номер американского журнала Interview привлек внимание общественности из-за весьма необычной обложки. На ней красуется 36-летняя певица Рианна в образе монахини. Правда, снимок получился довольно откровенный из-за того, что исполнительница хита Only Girl решила оголить грудь.

Эти фотографии Рианны вызвали бурную реакцию среди верующих, которые посчитали такое изображение неуважительным к христианским ценностям. Интернет-пользователи осудили действия поп-звезды, обвинив ее в богохульстве и неуважении к религии.

Рианна. Фото: соцсети

Ни Рианна, ни редакция журнала пока не давали никаких комментариев по поводу вспыхнувшего скандала. Впрочем, не исключено, что такого обсуждения и добивались авторы. Кроме того, нельзя сказать, что редакция журнала не могла предположить такую реакцию религиозного сообщества.

Напомним, Рианна является матерью двоих детей. В 2022 году певица родила от рэпера A$AP Rocky сына. Годом позже у пары родился еще один мальчик. Певица удивила общественность решением забеременеть практически сразу после появления на свет первенца.

12 апреля 2024, 18:16
Рианна. Фото: YouTube / @LateNightSeth
Дмитрий Алексеев
ok-magazine.ru✓ Надежный источник

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