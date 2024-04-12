Богохульница! Верующие раскритиковали Рианну за новую фотосессию

Весенний номер американского журнала Interview привлек внимание общественности из-за весьма необычной обложки. На ней красуется 36-летняя певица Рианна в образе монахини. Правда, снимок получился довольно откровенный из-за того, что исполнительница хита Only Girl решила оголить грудь.

Эти фотографии Рианны вызвали бурную реакцию среди верующих, которые посчитали такое изображение неуважительным к христианским ценностям. Интернет-пользователи осудили действия поп-звезды, обвинив ее в богохульстве и неуважении к религии.





Ни Рианна, ни редакция журнала пока не давали никаких комментариев по поводу вспыхнувшего скандала. Впрочем, не исключено, что такого обсуждения и добивались авторы. Кроме того, нельзя сказать, что редакция журнала не могла предположить такую реакцию религиозного сообщества.

Напомним, Рианна является матерью двоих детей. В 2022 году певица родила от рэпера A$AP Rocky сына. Годом позже у пары родился еще один мальчик. Певица удивила общественность решением забеременеть практически сразу после появления на свет первенца.