Молодая жена Петросяна невзначай выдала тайну рождения дочери

Появление на свет дочери Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало полной неожиданностью для публики. Супруги представили малышку общественности, когда после родов прошло несколько месяцев. Они выложили в Сеть снимок, на котором запечатлены вместе с двумя отпрысками – Ваганом и Матильдой.

А накануне Татьяна Брухунова сообщила в новой публикации, что малышке исполнилось ровно полгода. А позже в комментариях под постом подтвердила, что дочь родилась 13 октября 2023 года. И поэтому интернет-пользователи проверили, что публиковала супруга Петросяна в тот день.

Подписчики вспомнили, что в день, когда Матильда появилась на свет, Татьяна выложила снимки, на которых похвасталась новым образом. А на следующий день после рождения малышки супруга посетила театр с сыном Ваганом, что также было известно благодаря публикациям.





Факт, что молодая жена Евгения Петросяна активно проводила время в те дни (а в октябре она посмотрела 14 спектаклей!), намекнул общественности, что Матильда появилась на свет благодаря суррогатной матери. В Сети обсуждают, что, мол, если бы Татьяна действительно рожала самостоятельно, то тогда у нее не было ни сил, ни времени на такой досуг. Получается, супруга юмориста невзначай выдала тайну рождения дочери, и если тайна все же не касается способа появления на свет малышки (что маловероятно), то даты – точно.