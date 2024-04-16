Покинувшая Россию Алла Пугачева нашла для себя новый способ заработка

На свой 75-летний юбилей Алла Пугачева решила разнообразить свою деятельность, запустив собственный ютуб-канал. За первые 24 часа работы канала, на который подписались около 50 тысяч человек, было опубликовано 17 видеороликов. Принадлежность канала знаменитой певице не вызывает сомнений, так как она активно продвигает его через свои официальные аккаунты в социальных сетях.

По мнению финансового блогера Руслана Захаркина, Алла Борисовна может наполнить свой канал разнообразным контентом, включая музыкальные композиции, повседневную жизнь и путешествия. Он также предполагает, что певица может стать популярным интервьюером, особенно интересным будет видеть интервью с теми, кто переехал за границу.



Новый ютуб-канал обещает стать дополнительным источником дохода для семьи Пугачевой. Платформа предлагает различные способы монетизации, включая размещение рекламы и прямые рекламные интеграции. Захаркин отмечает, что Алла Борисовна может использовать канал для продвижения как собственных товаров и услуг, так и чужих.





Оксана Апкарян, эксперт по личному брендингу, объясняет, что доход от "Ютуба" зависит от популярности автора. Стоимость рекламной интеграции в популярных каналах может достигать значительных сумм. Захаркин добавляет, что заработок также зависит от активности аудитории, включая просмотры и лайки. При регулярном выпуске контента, который привлекает внимание аудитории, Алла Борисовна может рассчитывать на значительное увеличение своего дохода.

Алла Пугачева отметила 75-й день рождения в минувший понедельник, 15 апреля 2024 года. Последние два года артистка вместе с мужем и детьми живет за границей – преимущественно в Израиле. С момента переезда певица дважды приезжала в Россию по делам.