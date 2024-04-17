Актриса Соляных высказалась против "воскрешения" Никулина с помощью нейросетей

В новой части сериала "Манюня" одну из ролей "исполнит" цифровой "клон" легендарного актера Юрия Никулина. Об этом недавно стало известно от создателей проекта. Общественность восприняла новость неоднозначно, и, в то время как некоторые обрадовались возможности снова услышать голос звезды советского кинематографа, другие считают, что это излишне. Такого мнения придерживается и актриса Евгения Соляных. Она рассказала, что сама идея "воскресить" актера с помощью дипфейка интересная, но непредсказуемая.

"Если посмотреть с другой стороны, оцифровать Никулина можно. Но зачем? Вся прелесть искусства заключается в переменах, постоянных изменениях", – высказала свое мнение артистка.

Она отметила, что не имеет ничего против искусственного интеллекта. Однако насколько бы цифровые технологии не развились, пока еще видна разница, и искусственность "актера" на экране тоже будет заметна. Соляных заявила, что те, кто умер, должны остаться в прошлом, и не стоит менять воспоминания о легендарных деятелях искусства таким способом.

Напомним, Юрия Никулина хотят вернуть на экраны в комедии Сарика Андреасяна. Он станет ключевым персонажем в сериале "Манюня. Приключения в Москве". По сюжету действия происходят в 80-х годах. Девочка Манюня и ее друзья отправятся покорять столицу.