Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Соседка рассказала, как обнаружила тело Кунгурова во двореСоседка рассказала, как обнаружила тело Кунгурова во дворе Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана"Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана" Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога ПетлерИнструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер Подруга нашла виновного в смерти Евгения Кунгурова: Стал жертвойПодруга нашла виновного в смерти Евгения Кунгурова: Стал жертвой

Лента новостей

Среда 17 апреля

21:31Известный продюсер связал антироссийскую позицию Данилко с его ориентацией 20:47"Сама выбрала этот путь": почему покаяние Аллы Пугачевой никому не нужно? 20:12Оставшаяся без концертов в России Манижа рискует лишиться и корпоративов 19:32"Большой страх": психолог Степанова объяснила одиночество Цискаридзе 19:14Как влюбить в себя мужчину: 10 проверенных способов 18:51Выпивающий во время атаки Ирана израильтянин Галкин* сбежал на Кипр 18:09Вот почему на самом деле Пугачева покинула Россию: близкая подруга озвучила правду 17:27Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло 16:43Лоза нашел объяснение нервной выходке Лепса на концерте 15:51Распухшее лицо Бледанс напугало публику: Мучаюсь, страшно смотреть! 14:45"Очень грустные новости": музыканты группы "Би-2" простились с гитаристом 14:18"Я просто иду": Пригожин заговорил об усталости в браке с Валерией 13:33"Только грудь весит 10 кг": отчаявшаяся похудеть Семенович рассказала о болезни 12:59Актриса Соляных высказалась против "воскрешения" Никулина с помощью нейросетей 11:35Манижу лишили самого дорогого после ее сочувствия террористам из "Крокуса" 10:47Юрист рассказал, что будет с детьми Блиновской после ухода ее мужа на СВО 09:58"Сын захотел на каток": Миронова рассказала, как ехала по улицам Дубая рядом с тонущими машинами 09:11Погода на июнь 2024 в Москве и Московской области 09:05"Я реально не могу ходить": непохожая на себя Бузова ужаснула поклонников состоянием 08:32Получивший британское образование Кончаловский рассказал, что его не пустят в Лондон 04:16Пока Пресняков не видит: Подольская засветила фигуру в "голом" платье 02:28Модный маникюр на лето 2024 года: примеры оригинальных дизайнов ногтей на разную длину 01:09Британцы не поверили обещаниям Меган Маркл прекратить войну с тяжелобольной Кейт Миддлтон 00:06Какой будет курс евро в июне 2024 года 22:03Многодетная мать Самойлова обратилась ко всем родителям с призывом: Проверяйте всё! 21:25Психолог указала на ошибку ругающейся с публикой Брухуновой 20:52"Любовь нечаянно нагрянет": Харламов воссоединился с известной актрисой 20:09Поздравивший Пугачеву Резник заявил, что ждет ее покаяния перед народом 19:31Ушедший на спецоперацию муж спасает застрявшую в СИЗО Блиновскую 18:49Отец встал грудью за Настю Ивлееву: Зачем докопались до ребенка? 18:00Покинувшая Россию Алла Пугачева нашла для себя новый способ заработка 17:27Пригожин рассказал об обиде отмечающей юбилей Пугачевой 16:48Фадеев объявил дату премьеры обновленного проекта Глюк'oZa без Натальи Ионовой 15:48На Ивлееву составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России 14:43Брак трещит по швам? Жена Прилучного проговорилась о "незнакомце", который одаривает ее цветами 14:04Юрия Куклачева планируют перевести в обычную палату 13:40Стало известно об уходе 31-летнего певца Давы 11:50Всего 66 лет: в Сети появились последние кадры Дмитрия Назарова 11:03В Сеть слили видео одиноких плясок Пугачевой после новости об отмене юбилея 09:50Автор "Слова пацана" Гараев призвал не ждать второй сезон сериала 09:12Разоблаченная жена Петросяна публично закатила истерику: "Примитивно, мне вас жалко" 08:40"Третья девочка": жена Реввы сообщила о радостном событии в семье 08:07Покраска волос по лунному календарю в июне 2024 года 06:48Кто и почему испытывает оргазм во сне: эксперт раскрыл неожиданные факты о феномене 03:2523-летняя Луна Ком сделала заявление после слухов о романе с 15-летним Леоном Кемстачем 00:46Выгорание и заложничество: Как справиться с кризисом и изменить жизнь после 40 лет 00:29Благоприятные дни для стрижки на июнь 2024 года 21:56Трофимов не стал защищать оскандалившегося Лепса: подробности 21:07Кологривый на всю страну признался в измене жене 20:28На театр Надежды Бабкиной подали в суд: подробности
1370
800
true

"Сама выбрала этот путь": почему покаяние Аллы Пугачевой никому не нужно?

Продюсер Леонид Дзюник не понимает, зачем россиянам извинения Аллы Пугачевой.

Недавно депутат Госдумы Сергей Соловьев выразил мнение о необходимости публичных извинений со стороны народной артистки СССР Аллы Пугачевой, покинувшей Россию пару лет назад, за ее высказывания. Парламентарий считает, что будущее выступлений певицы перед российской аудиторией напрямую связано с ее готовностью признать ошибки и извиниться за критику в адрес действий ВС РФ.

Соловьев полагает, что в случае искренних извинений, российский народ может простить артистку, однако ее карьера уже не будет такой яркой, как прежде, и ей придется довольствоваться выступлениями на менее значимых площадках.

Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

В то же время, продюсер Леонид Дзюник оспаривает актуальность идеи извинений Аллы Пугачевой, указывая на то, что общественность России уже не заинтересована в ее покаянии. Дзюник пришел к выводу о бесполезности подобного жеста со стороны певицы, предположив, что ее возврат в российский культурный контекст не изменит ситуацию.

Продюсер также считает, что творческое наследие Аллы Пугачевой доступно онлайн, и ее потенциальные извинения никак не повлияют на ее вокальные способности или качество песен. По мнению Дзюника, настаивание на извинениях от певицы является бессмысленным действием, поскольку она уже сделала свой выбор, предпочтя жизнь за границей. "Она сама выбрала этот путь", – отметил Леонид.

17 апреля 2024, 20:47
Алла Пугачева. Фото: YouTube / @user-xe3so1zf4w
Дмитрий Алексеев
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Известный продюсер связал антироссийскую позицию Данилко с его ориентацией

Известный продюсер связал антироссийскую позицию Данилко с его ориентацией
Почему Верка Сердючка выбрала Запад?

Оставшаяся без концертов в России Манижа рискует лишиться и корпоративов

Оставшаяся без концертов в России Манижа рискует лишиться и корпоративов
Общественник призвал обратить внимание на тех, кто заказывает выступления Манижи.

"Большой страх": психолог Степанова объяснила одиночество Цискаридзе

"Большой страх": психолог Степанова объяснила одиночество Цискаридзе
Эксперт проанализировала Николая Цискаридзе и пришла к нескольким выводам.

Выпивающий во время атаки Ирана израильтянин Галкин* сбежал на Кипр

Выпивающий во время атаки Ирана израильтянин Галкин* сбежал на Кипр
Максима Галкина* увидели взволнованным.

Вот почему на самом деле Пугачева покинула Россию: близкая подруга озвучила правду

Вот почему на самом деле Пугачева покинула Россию: близкая подруга озвучила правду
Решение Аллы Пугачевой о переезде за границу не было продиктовано позицией по общественно-политическим событиям, заверила подруга артистки.

Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло

Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?