Недавно депутат Госдумы Сергей Соловьев выразил мнение о необходимости публичных извинений со стороны народной артистки СССР Аллы Пугачевой, покинувшей Россию пару лет назад, за ее высказывания. Парламентарий считает, что будущее выступлений певицы перед российской аудиторией напрямую связано с ее готовностью признать ошибки и извиниться за критику в адрес действий ВС РФ.

Соловьев полагает, что в случае искренних извинений, российский народ может простить артистку, однако ее карьера уже не будет такой яркой, как прежде, и ей придется довольствоваться выступлениями на менее значимых площадках.





В то же время, продюсер Леонид Дзюник оспаривает актуальность идеи извинений Аллы Пугачевой, указывая на то, что общественность России уже не заинтересована в ее покаянии. Дзюник пришел к выводу о бесполезности подобного жеста со стороны певицы, предположив, что ее возврат в российский культурный контекст не изменит ситуацию.

Продюсер также считает, что творческое наследие Аллы Пугачевой доступно онлайн, и ее потенциальные извинения никак не повлияют на ее вокальные способности или качество песен. По мнению Дзюника, настаивание на извинениях от певицы является бессмысленным действием, поскольку она уже сделала свой выбор, предпочтя жизнь за границей. "Она сама выбрала этот путь", – отметил Леонид.