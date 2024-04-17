Юрий Бардаш, основатель групп "Грибы" и Quest Pistols, высказался о поведении Андрея Данилко, которого все знают под именем Верка Сердючка. Продюсер поделился своими мыслями о причинах, по которым артист выразил неприязнь к России. Он предположил, что корни такого отношения могут уходить в период, когда артист представил свою песню Dancing Lasha Tumbai. Бардаш высказал мнение, что Данилко, будучи выдающимся талантом и гомосексуальным*, сделал ставку на западные ценности и гедонистический образ жизни.

Музыкант также подчеркнул роль культуры как мощного политического инструмента, способного влиять на массы. Он сравнил силу песни с оружием, указывая на то, что музыкальное произведение может затронуть значительно больше людей, чем любое другое средство.

После февраля 2022 года Андрей Данилко, который раньше активно гастролировал по России, сделал ряд антироссийских заявлений. В 2023 году Верка Сердючка добавила политическую окраску к своей известной песне Dancing Lasha Tumbai, изменив ее текст на Russia Goodbye, что вызвало обсуждения в обществе.