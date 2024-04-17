Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло

В среду, 17 апреля, стало известно о том, что серия концертов 64-летнего рок-музыканта Гарика Сукачева, которые были запланированы в ряде городов России, включая Ижевск и Казань, не состоится. Причиной отмены стали невыполненные обязательства со стороны компании-организатора ООО "Бэст Ивэнтс Раша". Как заявили представители музыканта, указанная компания не смогла обеспечить должное качество звука и света, а также комфортные условия для зрителей, что является ключевым для проведения мероприятий высокого уровня.

В результате возникших проблем и конфликта с организатором команда Гарика Сукачева приняла решение об отказе от дальнейшего сотрудничества с этой организацией. Это решение коснулось не только выступлений в Ижевске и Казани, но и предстоящих концертов в Самаре, Ульяновске, Уфе и Челябинске, которые тоже были отменены.

Представители Гарика Сукачева выразили свои извинения поклонникам за сложившуюся ситуацию. Также было указано, что за информацией о возврате билетов необходимо обращаться непосредственно к организаторам мероприятий или в точки продаж, где билеты были приобретены.