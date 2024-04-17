Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло

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Среда 17 апреля

18:09Вот почему на самом деле Пугачева покинула Россию: близкая подруга озвучила правду 17:27Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло 16:43Лоза нашел объяснение нервной выходке Лепса на концерте 15:51Распухшее лицо Бледанс напугало публику: Мучаюсь, страшно смотреть! 14:45"Очень грустные новости": музыканты группы "Би-2" простились с гитаристом 14:18"Я просто иду": Пригожин заговорил об усталости в браке с Валерией 13:33"Только грудь весит 10 кг": отчаявшаяся похудеть Семенович рассказала о болезни 12:59Актриса Соляных высказалась против "воскрешения" Никулина с помощью нейросетей 11:35Манижу лишили самого дорогого после ее сочувствия террористам из "Крокуса" 10:47Юрист рассказал, что будет с детьми Блиновской после ухода ее мужа на СВО 09:58"Сын захотел на каток": Миронова рассказала, как ехала по улицам Дубая рядом с тонущими машинами 09:11Погода на июнь 2024 в Москве и Московской области 09:05"Я реально не могу ходить": непохожая на себя Бузова ужаснула поклонников состоянием 08:32Получивший британское образование Кончаловский рассказал, что его не пустят в Лондон 04:16Пока Пресняков не видит: Подольская засветила фигуру в "голом" платье 02:28Модный маникюр на лето 2024 года: примеры оригинальных дизайнов ногтей на разную длину 01:09Британцы не поверили обещаниям Меган Маркл прекратить войну с тяжелобольной Кейт Миддлтон 00:06Какой будет курс евро в июне 2024 года 22:03Многодетная мать Самойлова обратилась ко всем родителям с призывом: Проверяйте всё! 21:25Психолог указала на ошибку ругающейся с публикой Брухуновой 20:52"Любовь нечаянно нагрянет": Харламов воссоединился с известной актрисой 20:09Поздравивший Пугачеву Резник заявил, что ждет ее покаяния перед народом 19:31Ушедший на спецоперацию муж спасает застрявшую в СИЗО Блиновскую 18:49Отец встал грудью за Настю Ивлееву: Зачем докопались до ребенка? 18:00Покинувшая Россию Алла Пугачева нашла для себя новый способ заработка 17:27Пригожин рассказал об обиде отмечающей юбилей Пугачевой 16:48Фадеев объявил дату премьеры обновленного проекта Глюк'oZa без Натальи Ионовой 15:48На Ивлееву составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России 14:43Брак трещит по швам? Жена Прилучного проговорилась о "незнакомце", который одаривает ее цветами 14:04Юрия Куклачева планируют перевести в обычную палату 13:40Стало известно об уходе 31-летнего певца Давы 11:50Всего 66 лет: в Сети появились последние кадры Дмитрия Назарова 11:03В Сеть слили видео одиноких плясок Пугачевой после новости об отмене юбилея 09:50Автор "Слова пацана" Гараев призвал не ждать второй сезон сериала 09:12Разоблаченная жена Петросяна публично закатила истерику: "Примитивно, мне вас жалко" 08:40"Третья девочка": жена Реввы сообщила о радостном событии в семье 08:07Покраска волос по лунному календарю в июне 2024 года 06:48Кто и почему испытывает оргазм во сне: эксперт раскрыл неожиданные факты о феномене 03:2523-летняя Луна Ком сделала заявление после слухов о романе с 15-летним Леоном Кемстачем 00:46Выгорание и заложничество: Как справиться с кризисом и изменить жизнь после 40 лет 00:29Благоприятные дни для стрижки на июнь 2024 года 21:56Трофимов не стал защищать оскандалившегося Лепса: подробности 21:07Кологривый на всю страну признался в измене жене 20:28На театр Надежды Бабкиной подали в суд: подробности 19:37Круче матери: дочь Кати Лель произвела фурор и превзошла свою мать 18:52Тарасова назвала "идиотством" призывы о признании Пугачевой иноагентом 18:11Почему Шуфутинский долго отказывался петь "3 сентября"? 17:42В чем феномен Аллы Пугачевой? Объяснила Лолита Милявская 17:00Волочкова объяснила, почему не любит стоять у плиты 16:13Психолог Березкина провела анализ брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина*
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Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло

Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло

В среду, 17 апреля, стало известно о том, что серия концертов 64-летнего рок-музыканта Гарика Сукачева, которые были запланированы в ряде городов России, включая Ижевск и Казань, не состоится. Причиной отмены стали невыполненные обязательства со стороны компании-организатора ООО "Бэст Ивэнтс Раша". Как заявили представители музыканта, указанная компания не смогла обеспечить должное качество звука и света, а также комфортные условия для зрителей, что является ключевым для проведения мероприятий высокого уровня.

В результате возникших проблем и конфликта с организатором команда Гарика Сукачева приняла решение об отказе от дальнейшего сотрудничества с этой организацией. Это решение коснулось не только выступлений в Ижевске и Казани, но и предстоящих концертов в Самаре, Ульяновске, Уфе и Челябинске, которые тоже были отменены.

Представители Гарика Сукачева выразили свои извинения поклонникам за сложившуюся ситуацию. Также было указано, что за информацией о возврате билетов необходимо обращаться непосредственно к организаторам мероприятий или в точки продаж, где билеты были приобретены.

17 апреля 2024, 17:27
Гарик Сукачев. Фото: YouTube / @eshenepozner
Дмитрий Алексеев
VK / @garik_sukachev✓ Надежный источник

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