"Я просто иду": Пригожин заговорил об усталости в браке с Валерией

17 апреля популярная певица Валерия отметила свое 56-летие. Одним из первых исполнительницу поспешил поздравить ее супруг Иосиф Пригожин. Артистка и продюсер вместе уже 21 год, и для всех вокруг являются одной из самых образцовых пар отечественного шоу-бизнеса.

В своем блоге Пригожин опубликовал видео, сделанное из фотографий жены. Продюсер написал, что невероятно любит и уважает супругу. Он отметил, что за столько лет его чувства нисколько не угасли, а только стали сильнее. Иосиф заверил, что все также счастлив в отношениях с Валерией.

"Я просто иду за тобой. Люблю тебя и обожаю. С днем рождения, любимая моя! 21 год вместе, и я не устал от тебя, надеюсь, ты тоже", – высказался шоумен.

В свой праздник мыслями поделилась и сама Валерия. Артистка заявила, что в 56 лет нравится себе как никогда. Кроме того, она наслаждается происходящим, и будущее ее не интересует, отметила исполнительница песни "Океаны".

"Не знаю, что впереди, и не хочу знать, желаю жить здесь и сейчас", – поделилась своими размышлениями звезда.

Впрочем, недавно и Иосиф отпраздновал свой юбилей. 55-летие продюсера состоялось в роскошном столичном ресторане. На праздник было приглашено множество звезд, а также друзья и коллеги шоумена.

Ранее Пригожин рассказал об обиде, отмечающей юбилей Пугачевой.