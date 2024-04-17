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Среда 17 апреля

14:45"Очень грустные новости": музыканты группы "Би-2" простились с гитаристом 14:18"Я просто иду": Пригожин заговорил об усталости в браке с Валерией 13:33"Только грудь весит 10 кг": отчаявшаяся похудеть Семенович рассказала о болезни 12:59Актриса Соляных высказалась против "воскрешения" Никулина с помощью нейросетей 11:35Манижу лишили самого дорогого после ее сочувствия террористам из "Крокуса" 10:47Юрист рассказал, что будет с детьми Блиновской после ухода ее мужа на СВО 09:58"Сын захотел на каток": Миронова рассказала, как ехала по улицам Дубая рядом с тонущими машинами 09:11Погода на июнь 2024 в Москве и Московской области 09:05"Я реально не могу ходить": непохожая на себя Бузова ужаснула поклонников состоянием 08:32Получивший британское образование Кончаловский рассказал, что его не пустят в Лондон 04:16Пока Пресняков не видит: Подольская засветила фигуру в "голом" платье 02:28Модный маникюр на лето 2024 года: примеры оригинальных дизайнов ногтей на разную длину 01:09Британцы не поверили обещаниям Меган Маркл прекратить войну с тяжелобольной Кейт Миддлтон 00:06Какой будет курс евро в июне 2024 года 22:03Многодетная мать Самойлова обратилась ко всем родителям с призывом: Проверяйте всё! 21:25Психолог указала на ошибку ругающейся с публикой Брухуновой 20:52"Любовь нечаянно нагрянет": Харламов воссоединился с известной актрисой 20:09Поздравивший Пугачеву Резник заявил, что ждет ее покаяния перед народом 19:31Ушедший на спецоперацию муж спасает застрявшую в СИЗО Блиновскую 18:49Отец встал грудью за Настю Ивлееву: Зачем докопались до ребенка? 18:00Покинувшая Россию Алла Пугачева нашла для себя новый способ заработка 17:27Пригожин рассказал об обиде отмечающей юбилей Пугачевой 16:48Фадеев объявил дату премьеры обновленного проекта Глюк'oZa без Натальи Ионовой 15:48На Ивлееву составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России 14:43Брак трещит по швам? Жена Прилучного проговорилась о "незнакомце", который одаривает ее цветами 14:04Юрия Куклачева планируют перевести в обычную палату 13:40Стало известно об уходе 31-летнего певца Давы 11:50Всего 66 лет: в Сети появились последние кадры Дмитрия Назарова 11:03В Сеть слили видео одиноких плясок Пугачевой после новости об отмене юбилея 09:50Автор "Слова пацана" Гараев призвал не ждать второй сезон сериала 09:12Разоблаченная жена Петросяна публично закатила истерику: "Примитивно, мне вас жалко" 08:40"Третья девочка": жена Реввы сообщила о радостном событии в семье 08:07Покраска волос по лунному календарю в июне 2024 года 06:48Кто и почему испытывает оргазм во сне: эксперт раскрыл неожиданные факты о феномене 03:2523-летняя Луна Ком сделала заявление после слухов о романе с 15-летним Леоном Кемстачем 00:46Выгорание и заложничество: Как справиться с кризисом и изменить жизнь после 40 лет 00:29Благоприятные дни для стрижки на июнь 2024 года 21:56Трофимов не стал защищать оскандалившегося Лепса: подробности 21:07Кологривый на всю страну признался в измене жене 20:28На театр Надежды Бабкиной подали в суд: подробности 19:37Круче матери: дочь Кати Лель произвела фурор и превзошла свою мать 18:52Тарасова назвала "идиотством" призывы о признании Пугачевой иноагентом 18:11Почему Шуфутинский долго отказывался петь "3 сентября"? 17:42В чем феномен Аллы Пугачевой? Объяснила Лолита Милявская 17:00Волочкова объяснила, почему не любит стоять у плиты 16:13Психолог Березкина провела анализ брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина* 14:41Замахнулся и врезал: поклонница Лепса не ожидала такого от певца 13:25"Мало Вов Адидасов по стране?": Кологривый публично врезал Янковскому 12:41Виктория Боня взяла 12-летнюю дочь на свидание с новым ухажером 11:0443-летняя Юлия Такшина худеет из-за работы
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"Я просто иду": Пригожин заговорил об усталости в браке с Валерией

Певица и продюсер поженились больше 20 лет назад.

17 апреля популярная певица Валерия отметила свое 56-летие. Одним из первых исполнительницу поспешил поздравить ее супруг Иосиф Пригожин. Артистка и продюсер вместе уже 21 год, и для всех вокруг являются одной из самых образцовых пар отечественного шоу-бизнеса. 

В своем блоге Пригожин опубликовал видео, сделанное из фотографий жены. Продюсер написал, что невероятно любит и уважает супругу. Он отметил, что за столько лет его чувства нисколько не угасли, а только стали сильнее.  Иосиф заверил, что все также счастлив в отношениях с Валерией. 

"Я просто иду за тобой. Люблю тебя и обожаю. С днем рождения, любимая моя! 21 год вместе, и я не устал от тебя, надеюсь, ты тоже", – высказался шоумен. 

В свой праздник мыслями поделилась и сама Валерия. Артистка заявила, что в 56 лет нравится себе как никогда. Кроме того, она наслаждается происходящим, и будущее ее не интересует, отметила исполнительница песни "Океаны".

"Не знаю, что впереди, и не хочу знать, желаю жить здесь и сейчас", – поделилась своими размышлениями звезда. 

Впрочем, недавно и Иосиф отпраздновал свой юбилей. 55-летие продюсера состоялось в роскошном столичном ресторане. На праздник было приглашено множество звезд, а также друзья и коллеги шоумена. 

Ранее Пригожин рассказал об обиде, отмечающей юбилей Пугачевой. 

17 апреля 2024, 14:18
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: скриншот YouTube /@svetavokrugsveta
Елизавета Федорова
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