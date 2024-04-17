Юрист рассказал, что будет с детьми Блиновской после ухода ее мужа на СВО

В конце января суд изменил Елене Блиновской меру пресечения и вместо домашнего ареста отправил ее в СИЗО. Сообщалось, что "королева марафонов" чувствует себя не очень хорошо вдали от роскошного дома и семьи. Чтобы вызволить супругу из-за решетки, муж Блиновской Алексей отправился на СВО. Он надеется, что этот факт примут во внимание и пересмотрят меру пресечения для Елены.

Впрочем, пока родители решают проблемы, их четверо несовершеннолетних детей не могут находиться без опеки взрослых. Адвокат семьи Александр Добровинский объяснил, что до возвращения родителей дочь и сыновья, вероятно, будут воспитываться у родственников.

"Детей могут передать бабушке с дедушкой, пока кто-то из родителей не вернется домой к детям", – рассказал юрист.

Напомним, Елена попала в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королева желаний" закатила вечеринку в честь Нового года и пригласила к себе друзей, в числе которых была Виктория Асмолова, проходящая свидетелем по одному из дел Блиновской.

42-летнюю блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму. Елена не заплатила порядка одного миллиарда рублей. Кроме того, на Блиновскую завели ряд других дел, в том числе за отмывание денег на сумму больше 40 миллионов рублей. В общей сложности звезде интернета грозит до 16 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Блиновская планирует заложить недвижимость ради погашения всех долгов.