Известная исполнительница Манижа, которая представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2021 году, столкнулась с серьезными трудностями в своей карьере после того, как выразила свое недовольство по поводу задержания террористов, напавших на зрителей в "Крокусе", назвав эти действия "публичной пыткой". В результате этого она потеряла возможность проводить концерты, что являлось ее основным источником дохода. На данный момент артистка все еще может рассчитывать на корпоративные мероприятия, однако, по мнению психолога и общественного деятеля Сергея Костеренко, и эта возможность может скоро исчезнуть.

Эксперт подчеркнул, что сегодняшний климат требует от знаменитостей четкой позиции по отношению к политике страны. Те, кто открыто выражает несогласие с официальной линией, рискуют оказаться в изоляции. Манижа, которая неоднократно высказывалась критически о ситуации в России, уже столкнулась с последствиями своих действий.



Костеренко также отметил, что важно обращать внимание на тех, кто продолжает приглашать на мероприятия исполнителей с антипатриотическими взглядами, предполагая, что это может быть знаком скрытой поддержки таких настроений. Он подчеркнул значимость единства и сплоченности в сложные времена и призвал к бдительности в отношении тех, кто может пытаться подорвать эти ценности в обществе.

Ранее стало известно, что после заявлений Манижи организаторы начали отказываться от проведения ее концертов не только в России, но и в соседних странах, таких как Белоруссия и Казахстан.