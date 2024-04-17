Пока Пресняков не видит: Подольская засветила фигуру в "голом" платье

Известная певица Наталья Подольская на время отложила образ мамы двоих малышей и нарядилась в эффектное "голое" платье. Артистка облачилась в полупрозрачный наряд с впечатляющим вырезом и отправилась так на V церемонию вручения призов веб-контента. К слову, на мероприятие она пришла без своего супруга Владимира Преснякова и приковала к себе сотни восхищенных взглядов.

Перед тем как выйти из дома, исполнительница хита "Феникс" сняла видео в зеркале. Чтобы ненароком не спровоцировать разговоры о себе, она прикрыла самые откровенные места жакетом. Впрочем, на кадрах Наталья дерзко скидывает его с плеч, демонстрируя всем стройную фигуру.

"Иногда женщина разбивает сердце, не желая этого", – загадочно написала Подольская под снимком.





Между тем эти кадры в очередной раз подогрели слухи о том, что у Подольской с Пресняковым не все гладко в отношениях. После того как недавно Наталья одна слетала с сыновьями в Египет, поклонники заподозрили разлад между супругами. Еще пуще эту тему начали обсуждать, когда и в Дубай певица отправилась без мужа. Однако сама Подольская заявила, что все это домыслы хейтеров, и в браке с Владимиром у них царит гармония.

Ранее рыдающая Подольская сообщила, что потеряла любимого мужчину.