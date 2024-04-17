Распухшее лицо Бледанс напугало публику: Мучаюсь, страшно смотреть!

В недавней беседе с журналистами актриса Эвелина Бледанс поделилась своими надеждами на возвращение Аллы Пугачевой в Россию, чем вызвала бурную реакцию критиков. На следующий день после публикации артистка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем: ее лицо сильно отекло, а глаза стали красными и болезненными. В новом интервью артистка сообщила, что испытывает сильные боли.

"Все это время мучаюсь. Сейчас мне страшно смотреть на себя в зеркало!" – призналась 55-летняя знаменитость.

Врачи не смогли сразу определить причину такого состояния, предположив, что это может быть аллергия или конъюнктивит, и назначили лечение. Если улучшений не последует, предстоит применение антибиотиков.





Бледанс связывает свое состояние с негативной реакцией на ее поддержку Аллы Пугачевой. Актриса пришла к выводу, что, возможно, стала жертвой сглаза, учитывая количество людей, желающих ей зла.

В данный момент Эвелина участвует в туре со спектаклем, где играет роль, когда-то исполненную Людмилой Гурченко, и ее внешний вид вызывает шок у зрителей.

"Вчера зрители были в ужасе от моей внешности", – отметила артистка.



В поисках облегчения своего состояния Эвелина Бледанс обратилась за духовной поддержкой, заказав молебен о здравии и призвав своих поклонников помолиться за нее. Несмотря на критику, актриса продолжает говорить о своей вере в возвращение Аллы Пугачевой, подчеркивая значимость ее присутствия в стране в сложные времена и вклад в музыкальную культуру.