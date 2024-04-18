Ани Лорак сообщили о смерти любимого мужчины: навсегда в сердце

Ани Лорак поделилась печальной новостью о кончине своего отца, Мирослава Ивановича, который ушел из жизни, не дожив до 78 лет. Певица, узнав о трагедии, выразила свои чувства, разместив воспоминание о нем в социальных сетях вместе с детским снимком, где они вместе. Она написала, что отец навсегда останется в ее сердце.

Семейная история артистки была непростой. Ее отец покинул семью еще до ее рождения, и мать Каролины столкнулась с трудностями в вопросе содержания детей, что привело к тому, что будущая звезда вместе с братом провела часть детства в интернате. Несмотря на то, что ее отец иногда приходил навещать ее, Ани Лорак приняла решение не возвращаться к жизни с ним.

Так или иначе для Ани Лорак отец всегда оставался одним из любимых мужчин, как и брат Сергей, которого тоже нет в живых. Он погиб в молодом возрасте, участвуя в боевых действиях на территории Афганистана. Эта потеря до сих пор оставляет глубокий след в сердце артистки, вызывая у нее слезы при воспоминаниях.

Ранее Ани Лорак раскрыла свои секреты красоты. О том, как певице удается выглядеть свежо и молодо, рассказывал женский журнал "Клео.ру".